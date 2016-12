Angelina Jolie i-a cumpărat lui Brad Pitt un măslin

Actriţa americană Angelina Jolie i-a cumpărat actorului Brad Pitt, partenerul ei de viaţă, un arbore de măslin, drept cadou de Sfântul Valentin. Pe 14 februarie, actriţa americană speră să îşi surprindă în mod plăcut partenerul cu acest cadou inedit, care a costat 18.900 de dolari. Acest măslin urmează să fie plantat pe domeniul Chateau Mirval, reşedinţa de vacanţă pe care cuplul o deţine în sudul Franţei. ”Angelina l-a cumpărat de la pepiniera The English Garden Centre din Valbonne, în apropiere de reşedinţa lor. Este un arbore special şi a costat o avere”, a declarat un apropiat. Măslinul este simbolul păcii, longevităţii şi al stabilităţii, iar presa americană susţine că Angelina Jolie a cumpărat acest cadou special pentru Brad Pitt cu scopul de a pune capăt zvonurilor despre despărţirea cuplului. Recent, Angelina Jolie şi Brad Pitt au dat în judecată tabloidul ”News of the World”, pe care îl acuză de calomnie, deoarece a publicat informaţii false despre relaţia lor. Cei doi actori americani au făcut însă o adevărată demonstraţie de afecţiune în public, cu ocazia finalei Super Bowl din Florida, duminică, la care au asistat împreună cu fiul lor de 8 ani, Maddox.

Angelina Jolie şi Brad Pitt sunt împreună din 2004, când s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei ”Mr. and Mrs. Smith”. Brad Pitt a divorţat de Jennifer Aniston în 2005, după patru ani şi jumătate de căsnicie, pentru a fi împreună cu Jolie. Angelina Jolie l-a adoptat pe cel mai mare dintre copiii ei - Maddox, de 8 ani, din Cambodgia, în 2001, pe când era încă măritată cu actorul Billy Bob Thornton, însă a fost singurul său părinte legal. După despărţirea de Thornton, a adoptat-o pe Zahara, din Etiopia, în 2005 şi după ce a început o relaţie cu Brad Pitt, acesta a devenit şi el părinte al celor doi copii. Cuplul a avut primul copil biologic, o fiică numită Shiloh, în mai 2006, iar apoi l-au adoptat pe Pax din Vietnam, în martie 2007. În iulie 2008, cei doi actori au devenit din nou părinţi biologici, de această dată de gemeni, Knox şi Vivienne.