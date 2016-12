Angelina Jolie influenţează lupta împotriva cancerului

Medicul oncolog al Angelinei Jolie, Kristi Funk, a dezvăluit că a conceput nişte proceduri inovatoare, folosite înainte şi după operaţia de dublă mastectomie suferită de actriţă, pentru a fi sigur că faimoasa sa pacientă va fi fericită de rezultate. După ce Angelina Jolie a povestit la începutul verii, în mod afectuos, despre o femeie care a ajutat-o să treacă peste operaţia dificilă de dublă mastectomie şi apoi peste cea de reconstrucţie mamară, Kristi Funk a vorbit şi ea deschis despre evenimentele triste prin care a trecut actriţa americană şi despre cum a tratat-o pe aceasta. „Am studiat amănunţit şi am vrut să fac ceva mai creativ decât am făcut până acum în viaţa mea. Am dezvoltat o serie de schimbări noi şi frumoase pentru pregătirea operaţiei, dar şi pentru procedura chirurgicală în sine”, a declarat aceasta. Medicul a subliniat că celebra actriţă ajută oamenii vorbind despre cancer şi despre operaţia suferită. „În esenţă, ea este o persoană generoasă, aşadar, ea nu ar putea ţine un secret de genul acesta. Este o persoană care îşi doreşte să salveze vieţi şi face acest lucru în fiecare zi”, a spus Kristi Funk.

Angelina Jolie a dezvăluit în luna mai că a suferit o dublă mastectomie pentru a preveni dezvoltarea unui cancer mamar. Într-un articol intitulat „Opţiunea mea medicală”, publicat în „The New York Times”, actriţa americană a scris că a suferit această operaţie deoarece este purtătoare a unei gene defectuoase care îi creşte riscul de cancer ovarian şi de sân. Actriţa în vârstă de 37 de ani, care este partenera de viaţă a lui Brad Pitt, prezintă un risc de 87% să dezvolte cancer mamar şi un risc de 50% pentru cancer ovarian, din cauza acestei gene (BRCA1). Mama Angelinei Jolie a murit la vârsta de 56 de ani, în urma unui cancer. De asemenea, mătuşa actriţei a murit din cauza unui cancer mamar, la aproape două săptămâni după ce artista americană a anunţat că a suportat ea însăşi o dublă mastectomie.

VICTORIE MEDICALĂ Cel mai probabil fără nicio legătură cu Angelina Jolie şi provocările din viaţa ei personală, un nou test de depistare a cancerului ovarian a oferit rezultate promiţătoare. Cercetătorii americani din cadrul Universităţii Texas susţin că acesta poate descoperi tumorile în stadiul lor incipient, fapt ce creşte şansele de supravieţuire cu până la 90%. Tumorile care se formează în ovare sunt greu de depistat în stadiile precoce. De obicei, sunt descoperite foarte târziu şi, din acest motiv, sunt greu de eliminat. Noua metodă de depistare a tumorilor ovariene a fost testată pe 4.051 de femei.

Şansele de supravieţuire ale pacientelor cresc cu până la 90% dacă tumorile sunt depistate cât mai devreme, faţă de 30% dacă sunt descoperite în stadii avansate. Spre deosebire de alte tipuri de cancer, cel ovarian are simptome precum dureri abdominale, balonare, comune cu ale altor boli, din acest motiv tumorile neputând fi depistate uşor. Cercetătorii ştiau deja că o anumită proteină din sânge, CA125, este prezentă în nivel mare în organismul unor paciente cu cancer ovarian, însă acest simptom nu reprezintă o regulă. Din acest motiv, cercetătorii au folosit această proteină pentru a selecta pacientele în grupuri de risc. În loc să fie trimise direct în sala de operaţii, pacientele cu risc scăzut sunt testate anual, cele cu risc mediu - o dată la trei luni, iar cele cu risc mare sunt examinate cu ajutorul tomografului, pentru depistarea tumorilor, şi ulterior supuse unor operaţii chirurgicale pentru îndepărtarea lor. Metoda va fi verificată însă pe un grup mult mai mare de paciente, în cadrul unui studiu ce va avea loc în Marea Britanie, verdictul final urmând să fie dat în 2015.