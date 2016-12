Angelina Jolie mai are de făcut o operaţie

A stârnit un val uriaş de emoţie atunci când a anunţat că-şi face dublă mastectomie, iar acum naşte îngrijorare în rândul fanilor pentru că va ajunge din nou în sala de operaţie. Angelina Jolie afirmă că este ”foarte bucuroasă” pentru faptul că a luat decizia de a suporta o dublă mastectomie preventivă în 2013, încercând să îşi diminueze riscul de a se îmbolnăvi de cancer mamar, dar este conştientă că trebuie să mai facă o operaţie. Vedeta americană a vorbit din nou despre decizia ei de a apela la o serie de intervenţii chirurgicale pentru a reduce riscul de a se îmbolnăvi de cancer. ”Peste tot unde merg, fac cunoştinţă cu multe femei şi discut cu ele despre probleme de sănătate, probleme ale femeilor, precum cancer mamar şi cancer ovarian”, a declarat actriţa pentru publicaţia ”Entertainment Weekly”. ”Am vorbit şi cu bărbaţi despre sănătatea fiicelor şi soţiilor lor. Aceste discuţii mă fac să mă simt mai apropiată de oamenii care au aceleaşi probleme ca şi mine sau care şi-au pierdut părinţii din cauza cancerului sau care se gândesc să se opereze sau îşi fac griji pentru copiii lor”, a continuat aceasta.

PRAGUL DE 40 DE ANI Partenera de viaţă a lui Brad Pitt a dezvăluit în mod public că a apelat la o mastectomie dublă preventivă într-un editorial din ”The New York Times”, în mai 2013. ”Motivul pentru care am scris acel editorial a constat în faptul că încercam să comunic, să ajut şi să intru în legătură cu celelalte femei şi cu celelalte familii din lumea întreagă care treceau prin aceleaşi lucruri ca şi mine”, susţine Angelina Jolie. Actriţa în vârstă de 38 de ani spune că trebuie să suporte altă intervenţie chirurgicale în viitorul apropiat. ”Voi cere sfaturi de la toţi aceşti oameni minunaţi cu care am vorbit deja, pentru a putea să trec cu bine de următoarea operaţie”, a spus Angelina Jolie. ”Am fost foarte norocoasă pentru că am avut nişte medici minunaţi şi pentru că m-am vindecat bine, pentru că am un proiect precum ”Unbroken”, asupra căruia să mă concentrez, care îmi impune să fiu sănătoasă şi să pot să îmi reiau munca”, a mai spus actriţa.

Potrivit presei, Angelina Jolie, care a apelat între timp la o procedură de reconstrucţie mamară, va aştepta până la vârsta de 40 de ani înainte de a suporta şi o intervenţie de extirpare a ovarelor. Mama ei, Marcheline Bertrand, a murit de cancer ovarian în 2007, la vârsta de 56 de ani. Aceeaşi boală a răpus-o şi pe bunica actriţei, Lois Bertrand, la 45 de ani, dar şi pe străbunica vedetei, Virginia Gouwens, la 53 de ani. Şi mătuşa sa Debbie Martin, sora lui Marcheline Bertrand, a murit de cancer mamar în mai 2013, la vârsta de 61 de ani. Mai puţin de 1% dintre femei poartă gena BRCA1, pe care o are şi Angelina Jolie, sau gena BRCA2, care se aseamănă foarte mult cu prima. Aceste gene cresc riscul de a dezvolta cancer mamar cu un procent cuprins între 40% şi 90% şi sunt, totodată, asociate cu cancerul ovarian.