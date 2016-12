Angelina Jolie, mereu surprinzătoare

După o lungă absenţă de pe teritoriul american, dedicată regizării celui de-al treilea său film, actriţa americană Angelina Jolie este o prezenţă dorită de mulţi, inclusiv de organizatorii galelor de premii, jurnalişti şi papparazzi. Lipsa sa de la braţul lui Brad Pitt, care, în calitate de producător al lungmetrajului ”12 Years a Slave”, a făcut un nou tur de forţă pentru promovarea filmului, a dat din nou apă la moară celor care abia aşteaptă finalul relaţiei lor. Însă, zâmbitoare şi foarte disponibilă cu echipele de tehnicieni sau cu jurnaliştii, admiratorii şi papparazzi, Angelina Jolie a fost întruchiparea şarmului. S-a prezentat disciplinată la ora fixată pentru repetiţia apariţei sale pe scena Teatrului Dolby, unde urma să prezinte şi să înmâneze un premiu Oscar. Actriţa a fost modestă cu cei din echipa de producţie, le-a mulţumit voluntarilor pentru munca pe care o depun pentru ca spectacolul să fie ireproşabil şi a semnat şi destule autografe, fără să refuze pe nimeni. Ea le-a mărturisit tinerilor voluntari că secretul unei prezenţe fără cusur pe covorul roşu este ca la repetiţie să se poarte aceiaşi pantofi. În consecinţă, actriţa a venit îmbrăcată cu pantaloni pescăreşti negri şi un pulover, o toaletă de toată ziua, scoasă însă în evidenţă de perechea de pantofi negri cu tocuri cui.

În numai câteva ore, actriţa s-a transformat din nou, prezentându-se alături de Brad Pitt la gala premiilor Independent Spirit, eveniment dominat de lungmetrajul produs de logodnicul său. Actriţa este încă sub influenţa culturii japoneze, aşa că a afişat o rochie-kimono neagră, foarte spectaculoasă şi uneori chiar periculoasă, pentru că Angie a călcat de câteva ori pe ea. Noroc că Brad Pitt o ţinea de braţ... Actriţa a stat apoi alături de Lupita Nyong'o, tânăra actriţă keniană pe care gurile rele o consideră ca viitoare înlocuitoare a sa în inima lui Brad Pitt. Însă actorul convertit în producător nu a avut ochi decât pentru Angie, care uneori a părut plictisită de ceremonie. După cel mai greu lucru pe care l-a făcut în carieră, aşa cum a declarat într-un interviu recent despre noul său lungmetraj, intitulat ”Unbroken”, prezenţa de decor în galele de premiere este cu siguranţă mult mai puţin provocatoare.

Al treilea film regizat de Angelina Jolie este inspirat din viaţa lui Louis Zamperini, un atlet care a concurat în Olimpiadă pentru ca apoi să devină voluntar în cel de-al Doilea Război Mondial, fiind trimis să lupte împotriva japonezilor. Numai că acesta este capturat de armata niponă alături de mulţi dintre colegii săi de arme şi războiul lor a fost de o cu totul altă natură, fiind nevoiţi să reziste în faţa tratamentului sălbatic la care erau supuşi ca prizonieri de război. Alegerea lui Louis Zamperini nu a fost întâmplătoare, pentru că cei doi sunt vecini la Los Angeles de zece ani. S-au cunoscut şi când actriţa se afla la Los Angeles îşi beau uneori cafeaua împreună: aşa s-a dezvoltat proiectul lor. Angelina Jolie a fost impresionată de rezistenţa şi de puterea cu care Louis Zamperini a făcut faţă provocărilor, în timp ce acesta a lăudat căldura şi inteligenţa actriţei, la care se referă ca la ”fata mea” sau ”drăguţa”. Sunt multe presiuni pe Angelina Jolie cu privire la acest film care va avea premiera pe 25 decembrie şi lipsa din viitoarea cursă pentru Oscaruri ar putea fi un eşec ce ar dăuna carierei sale regizorale. Angelina Jolie a regizat până acum documentarul ”A Place in Time”, în 2007, şi drama “In the Land of Blood and Honey”, în 2011.

De cu totul alte presiuni au parte, anul acesta, organizatorii galei Oscar. Vremea nu ţine cu organizatorii. Cu câteva ore înainte de eveniment, gazdele galei din Los Angeles făceau eforturi disperate pentru ca defilarea vedetelor pe covorul roşu să nu fie stricată de ploaia torenţială. Sudul Californiei era lovit ieri de una dintre cele mai puternice furtuni din ultimii ani. Organizatorii ceremoniei de decernare a premiilor Oscar au instalat un cort imens la intrarea în Teatrul Dolby din Los Angeles, pentru a proteja starurile de ploaia torenţială. Celebrul covor roşu, lung de 150 de metri, a fost acoperit cu folii de plastic, însă chiar şi aşa, porţiuni mari s-au îmbibat cu apă. ”Suntem gata pentru orice s-ar întâmpla”, afirma unul dintre organizatori.

Ploaia a început la Los Angeles joia trecută şi, potrivit meteorologilor, urma să se oprească doar cu puţin timp înainte de ceremonia premiilor Oscar. Statul California a fost lovit de o furtună puternică. Aproape o mie de locuinţe din regiunea oraşului Los Angeles au fost evacuate din cauza alunecărilor de teren, iar circulaţia pe mai multe şosele a fost blocată de inundaţii sau de noroiul adus de torenţii de apă. California a fost afectată în ultimele luni de secetă, iar specialiştii spun că nici măcar această ploaie nu va ameliora lipsa de apă.