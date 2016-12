Angelina Jolie nu are prea mulţi prieteni

Angelina Jolie recunoaşte că se bazează doar pe partenerul său de viaţă, Brad Pitt, pentru a sta de vorbă, pentru că nu are niciun prieten adevărat căruia să i se confeseze. Actriţa recunoaşte că se simte foarte singură, departe de Brad Pitt şi de cei şase copii pe care îi au împreună, pentru că nu are niciun prieten apropiat. “Vorbesc cu familia mea şi vorbesc cu Brad. El vrea să ştie cât mai multe despre activitatea mea şi despre fiecare călătorie pe care o fac în calitate de ambasador ONU. Cum nu am prea mulţi prieteni cu care să pot sta de vorbă, el este singura persoană în faţa căreia mă destăinui”, a declarat Angelina Jolie într-un interviu pentru CNN. De asemenea, celebra actriţă susţine că îşi dedică o parte din timp pentru a se asigura că şi copiii săi înţeleg campaniile umanitare în care se implică: “Le spun copiilor mei de ce plec de lângă ei şi le explic de ce iau cu mine lanterne şi mâncare, iar ei mă ajută să-mi fac bagajele. Copiii mei provin din astfel de ţări sărace şi, din acest motiv, vreau ca ei să înţeleagă ce se întâmplă în lume”, a mai adăugat ea.