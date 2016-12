Angelina Jolie nu are resentimente faţă de Billy Bob Thornton

Actriţa americană Angelina Jolie va semna prefaţa volumului „The Billy Bob Tapes: A Cave Full of Ghosts”, o carte de memorii pe care urmează să o lanseze Billy Bob Thornton, fostul său soţ. Angelina Jolie şi Billy Bob Thornton au fost căsătoriţi în perioada 2000 - 2003, însă actorul şi regizorul a declarat în rânduri repetate că a rămas prieten cu fosta sa soţie. Ca să dovedească fără urmă de tăgadă acest lucru, Angelina Jolie a decis să semneze prefaţa volumului de memorii al lui Billy Bob Thornton, care este co-autor al acestui volum alături de cântăreţul de muzică country Kinky Friedman. Volumul, care va apărea la editura Harper Collins, va cuprinde informaţii detaliate despre cariera lui de actor, dar şi despre cele cinci căsătorii ale sale şi despre fobiile lui. Nu demult, Billy Bob Thornton a anunţat că intenţionează şi să facă un film despre căsnicia cu Angelina Jolie, despre care însă actriţa tace deocamdată chitic.

Billy Bob Thornton a devenit cunoscut publicului larg prin rolurile negative pe care le-a jucat. Astfel, a interpretat personaje precum Karl Childers, un criminal cu probleme mintale, în „Sling Blade / Tăişul” în 1996, rolul negativ din filmul „Pushing Tin / Turnul de control” din 1999, în care a jucat alături de fosta sa soţie, Angelina Jolie sau rolul Ed Crane, un frizer laconic şi plictisit care dispune de o sumă de bani provenită din şantaj, în pelicula „The Man Who Wasn`t There / Confesiunea unui anonim” în 2001. A câştigat, în anul 1997, un premiu Oscar pentru scenariul thrillerului „Sling Blade / Tăişul”. Billy Bob Thornton a fost căsătorit de cinci ori şi are patru copii cu trei femei diferite.