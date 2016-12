Angelina Jolie, o altfel de Cleopatra

Angelina Jolie a declarat că vrea să joace rolul reginei egiptene Cleopatra într-un mod cu totul diferit faţă de Elizabeth Taylor în filmul din 1963, susţinând că nu ar putea fi niciodată la fel de drăguţă ca celebra ei predecesoare. Actriţa americană a mărturisit că întotdeauna a admirat-o pe Cleopatra şi că a fost uluită de lucrurile pe care le-a aflat despre celebra regină egipteană, atunci când a început să pregătească acest rol. ”A fost o neînţeleasă, iar povestea vieţii sale a fost scrisă în mod greşit. Întotdeauna am crezut că viaţa ei a fost spectaculoasă. Însă apoi am citit documente istorice şi am descoperit o altă faţă a ei - era mamă, lider şi o intelectuală care vorbea fluent cinci limbi străine. Educaţia pe care a primit-o s-a reflectat şi în relaţia ei cu Roma - toate aceste lucruri sunt mult mai interesante decât ceea ce s-a scris despre ea”, a declarat actriţa americană într-un interviu acordat publicaţiei ”New Straits Times”.

Angelina Jolie este actriţa cel mai bine plătită de la Hollywood, cu venituri de 27 de milioane de dolari câştigate în ultimele 12 luni, potrivit revistei ”Forbes”. Actriţa, care a fost nominalizată pentru a doua oară la premiile Oscar în februarie 2009, pentru rolul din ”Schimbul / Changeling”, are o relaţie de mai mulţi ani cu actorul Brad Pitt, alături de care a şi jucat în ”Dl. & Dna. Smith”. Angelina Jolie a devenit celebră graţie rolului principal din franciza ”Lara Croft”, a jucat în multe producţii cu succes la public, dar a câştigat şi premiul Oscar pentru rol secundar, în 2000, cu rolul din ”Tinereţe furată / Girl, Interrupted”.