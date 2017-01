Angelina Jolie, pregătită să apeleze la arme de foc pentru a-şi proteja familia

Într-o încercare de a-i descuraja pe cei care ar nutri gînduri negre la adresa familiei sale pe cale de a se lărgi, Angelina Jolie a declarat că are în casă arme adevărate, de tipul celor pe care le folosea în filmul ”Tomb Raider”. Familia Pitt – Jolie a primit mai multe scrisori de ameninţare în ultima vreme, referitoare a intenţia de a-i răpi pe copii, iar cuplul a intensificat măsurile de securitate. Nu este, deci, surprinzător că actriţa americană a ajuns să declare în interviuri că este pregătită să folosească arme de foc pentru a-şi proteja familia. Angelina Jolie şi-a cumpărat arme de foc imediat după ce a filmat ”Tomb Raider”. Nu numai ea ar fi pregătită să facă uz de arme, ci şi partenerul ei de viaţă, Brad Pitt. ”Am cumpărat arme originale, de tipul celor pe care le-am folosit în ”Tomb Raider”. din motive de securitate. Eu şi Brad nu sîntem împotriva prezenţei armelor în casă şi avem arme. Şi da, aş fi în stare să le folosesc dacă ar trebui să fac asta”, a spus Angelina Jolie, într-un interviu acordat unei publicaţii britanice. ”Cred că m-aş putea descurca. Cred că ar ieşi la iveală unele capacităţi de luptă, în caz de nevoie”, a adăugat ea.

Angelina Jolie, care urmează să nască gemeni, în luna august, mai afirmă că starea de femeie însărcinată o face să se simtă sexy. ”Mă face să simt toate acele lucruri din corpul meu, care dintr-o dată par să fie acolo cu un rost. Te face să te simţi rotundă şi faptul că ai o viaţă în interiorul tău e uimitor”, a dezvăluit vedeta într-un interviu acordat revistei ”Vanity Fair”. În plus, se pare că şi soţul ei, celebrul Brad Pitt, crede acelaşi lucru, aşa că Angelina are toate motivele să se simtă sexy. Actriţa de 32 de ani, care este deja mamă a patru copii, Maddox, de 6 ani, Pax de 4, Zahara de 3 şi Shiloh de 2 ani, a mărturisit, de asemenea, cît de mirată a fost de tot ceea ce corpul uman este capabil să facă. ”Cînd am născut-o pe Shiloh, am făcut cezariană şi mi s-a părut fascinant. Nu am considerat că ar fi fost un sacrificiu sau o experienţă dureroasă. A fost un lucru revelator ce m-a făcut să realizez cît de multe lucruri poate să facă corpul uman”, a mărturisit actriţa.

Cît despre filosofia ei în ceea ce priveşte creşterea copilului, cei doi pun accentul pe comunicare şi pe joc, tocmai pentru că sînt artişti şi ştiu cît de importante sînt aceste lucruri. ”Comunicăm atît de mult încît ajungem să îi enervăm pe copiii noştri. Avem artă în jurul casei, avem cărţi, mergem la teatru şi vorbim. Punctul central este însă actoria, pictura, moda şi muzica. Este ceea ce iubim”, a povestit Angelina Jolie.