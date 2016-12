Angelina Jolie, premiată pentru debut regizoral

Sindicatul producătorilor americani a premiat-o pe Angelina Jolie pentru debutul său în regie, acordându-i premiul Stanley Kramer, înfiinţat în 2002, pentru a recunoaşte contribuţia cineaştilor ce aduc în lumină chestiuni sociale provocatoare, într-o manieră accesibilă şi stimulatoare. Printre filmele recompensate cu acest premiu la ediţiile precedente ale galei PGA se numără pelicule importante, precum documentarul ”An Inconvenient Truth / Un adevăr incomod”, ”Hotel Rwanda” şi ”Antwone Fisher”. ”Lungmetrajul ”In the Land of Blood and Honey” este un film extraordinar, care prezintă o poveste de dragoste complexă, pe fundalul ororilor comise în timpul războiului din Bosnia, în special contra femeilor. Acest film reflectă cu adevărat moştenirea lăsată de Stanley Kramer”, au declarat Hawk Koch şi Mark Gordon, preşedinţii PGA. Gala premiilor decernate de Sindicatul producătorilor americani va avea loc pe 21 ianuarie 2012.

Angelina Jolie nu exclude posibilitatea de a rămâne din nou gravidă, în ciuda stilului de viaţă extrem de aglomerat. Vedeta are grijă de şase copii, face un adevărat slalom între carieră şi partenerul său, Brad Pitt şi călătoreşte în toată lumea, pentru munca sa umanitară. Actriţa în vârstă de 36 ani vorbeşte într-un interviu pentru revista “Marie Claire” despre perspectiva de a-şi mări familia: “Nu am nimic planificat pentru moment, dar cine ştie. Aş putea rămâne însărcinată”. Aceasta a vorbit şi despre modul plăcut în care copiii săi percep momentele de afecţiune dintre ea şi Brad Pitt. “Dacă îi văd pe mami şi tati că au nevoie să petreacă ceva timp împreună, pentru un sărut şi ce-o mai fi, copiii chicotesc şi sunt fericiţi, pentru că acest lucru le oferă un fel de siguranţă”. Maddox, Pax, Zahara, Knox şi Vivienne şi-ar dori ca părinţii lor să se căsătorească, deşi nu chiar pentru motivele corecte. Au adus vorba despre acest lucru. Dacă o iei într-un fel emoţional, te gândeşti că s-ar putea să nu se simtă în siguranţă! Dar pe urmă îţi dai seama că, de fapt, ei doar îşi doresc o petrecere mare cu tort!”, a adăugat vedeta.

Angelina Jolie este una dintre actriţele cel mai bine plătite de la Hollywood, cu venituri de 20 de milioane de dolari câştigate în ultimele 12 luni, potrivit revistei “Forbes”. Actriţa, care a fost nominalizată pentru a doua oară la premiile Oscar în februarie 2009, pentru rolul din “Changeling / Schimbul”, în regiza lui Clint Eastwood, a câştigat şi premiul Oscar pentru rol secundar, în 2000, cu rolul din “Girl, Interrupted / Tinereţe furată”.