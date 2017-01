Angelina Jolie rămâne cea mai sexy actriţă de la Hollywood

Cu noile imagini şi trailer-ul thriller-ului “Salt” date publicităţii ieri, Angelina Jolie dovedeşte că rămâne una dintre cele mai dorite femei din lume. Revenită pe platourile de filmare la şase luni de la naşterea gemenilor Knox şi Vivienne, actriţa a îndrăznit să se dezbrace în faţa camerei de filmare. În plus, scenele de acţiune filmate au ajutat-o să revină la forma de dinaintea sarcinii. În 2003, actriţa arăta un corp perfect în “Tomb Raider: The Cradle Of Life / Lara Croft: Leagănul vieţii”, iar în 2009, formele sale nu sunt departe de forma sa iniţială, după trei naşteri. Într-o scurtă secvenţă, actriţa poate fi văzută în lenjerie intimă, schimbându-şi vestimentaţia, în filmul de acţiune ”Salt”. Actriţa de 34 de ani a făcut un adevărat tur de forţă în timpul filmărilor şi a realizat mai multe secvenţe de acţiune demne de o antologie a genului. În rolul agentului CIA Evelyn Salt, Angelina Jolie şi-a făcut singură cascadoriile şi a ţinut un regim draconic, care la vremea respectivă l-a îngrijorat pe partenerul său de viaţă, Brad Pitt. Iniţial, scenariul filmului a fost scris pentru Tom Cruise, dar a fost apoi schimbat pentru o protagonistă şi producătorii nu au ezitat în a o angaja pe Angelina Jolie. Actriţei i s-au făcut toate poftele dar a meritat, având în vedere dificultatea filmărilor şi riscurilor pe care le presupunea. Vedeta a filmat la New York şi Washington D.C. în această primăvară, iar cei şase copii ai săi au fost lăsaţi în grija lui Brad Pitt.

Angelina Jolie mai are un secret în a spori efectul surpriză cu privire la forma sa fizică. Este foarte grijulie în a nu se lăsa fotografiată în bikini sau în haine care să îi scoată în evidenţă corpul, dacă nu filmează sau dacă nu participă la evenimente mondene. Actriţa a născut de trei ori prin cezariană şi a admis că şi-a alăptat copiii, aşa că toată lumea ar fi înţeles dacă formele sale ar fi fost afectate. Numai că, ambiţioasă din fire, Angelina Jolie a vrut să arate cât mai bine în noul său rol. Vedeta susţine că grija pe care o poartă copiilor săi o menţine în forma perfectă.

Un nou rol se iveşte deja la orizont pentru Angelina Jolie, care este pe cale să accepte să îi dea replica lui Johnny Depp într-un film de acţiune, intitulat ”The Tourist”, un proiect cinematografic care a fost afectat de numeroase schimbări de distribuţie şi a cărui producţie va începe în februarie 2010. Dacă negocierile vor fi finalizate, Johnny Depp va interpreta rolul unui turist american prins într-o adevărată ţesătură de intrigi ale unui agent Interpol, interpretat de Angelina Jolie, care încearcă să localizeze un criminal, fost iubit de-al său. Această schimbare de distribuţie a avut loc după retragerea actorului Sam Worthington şi a regizorului Florian Henckel von Donnersmarck, ambii renunţând din cauza unor divergenţe artistice de opinii cu producătorii. În prezent, presa americană vehiculează numele regizorului Alfonso Cuaron. Ar fi pentru a doua oară când Angelina Jolie ar prelua un film care iniţial a fost scris pentru Tom Cruise. Totodată, implicarea lui Johnny Depp reprezintă o mare surpriză, deoarece agenda sa este pur şi simplu plină cu al patrulea film din seria Piraţii din Caraibe şi lungmetrajul ”The Lone Ranger”.