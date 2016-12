Angelina Jolie se pregătește pentru operația de histerectomie

Actrița în vârstă de 38 de ani, care și-a pierdut mama, Marcheline Bertrand, din cauza unui dublu cancer ovarian și mamar în 2007, a suferit anul trecut o dublă mastectomie, după ce a descoperit că este purtătoare a genei BRCA1, genă care mărește considerabil riscul de a se îmbolnăvi de ambele tipuri de cancer de care a suferit și mama sa. În prezent ea se pregătește pentru o intervenție de histerectomie - îndepărtarea chirurgicală a uterului. Angelina, care are împreună cu partenerul său de viață, Brad Pitt, 6 copii - Maddox, 12 ani, Pax, 10 ani, Zahara, 9 ani, Shiloh, 7 ani și gemenii de 5 ani Knox și Vivienne, este mândră că a avut puterea să recunoască public că a suferit o dublă operație de mastectomie. Prin gestul ei, ea a determinat mai multe femei să-și facă testul de identificare a genei BRCA1 și să preîntâmpine astfel o eventuală gravă îmbolnăvire. "Am primit foarte multe scrisori frumoase de la femei care au făcut și ele acest test. Cele care m-au mișcat cel mai mult sunt de la femei care au aflat că și-au făcut testul chiar la timp pentru a preîntâmpina îmbolnăvirea. Ele sunt acasă acum, alături de copii și de familie și sunt sănătoase. Sunt foarte fericită că am avut și eu un mic rol în toate acestea", a declarat actriţa.