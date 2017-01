Angelina Jolie şi Brad Pitt au petrecut Crăciunul cu victimele uraganului Katrina

Ar fi putut fi un Crăciun banal şi destul de sărăcuţ, dar cel mai popular cuplu de vedete de la Hollywood a transformat întreaga situaţie într-o sărbătoare de pomină. Angelina Jolie şi Brad Pitt au petrecut Cărciunul alături de copiii din New Orleans, cărora le-au adus daruri, dar mai ales atenţie mediatică asupra greutăţilor cu care se confruntă în continuare victimele uraganului Katrina. Celebrul cuplu s-a mutat de altfel la New Orleans, un oraş ale cărui utilităţi nu au fost încă pe deplin reabilitate, ceea ce conduce la un nivel mai scăzut de viaţă. Ambii actori s-au implicat în diverse proiecte umanitare. Dacă Angelina Jolie a preferat să sprijine Fondul de Sănătate pentru Copii, Brad Pitt a investit peste cinci milioane de dolari într-un proiect imobiliar ce vizează reconstrucţia după planurile originale a 150 de clădiri din centrul vechi al oraşului, una dintre cele mai afectate zone din cauză că se află sub nivelul apei.