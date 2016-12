Angelina Jolie şi Brad Pitt, împreună la o gală

Cei doi actori au apărut împreună, sâmbătă, la gala premiilor decernate de Sindicatul regizorilor americani (DGA Awards), la Los Angeles, infirmând astfel zvonurile potrivit cărora cuplul de aur de la Hollywood s-ar fi destrămat. Celebrul cuplu, denumit de presa internaţională Brangelina, a fost prezent la această gală pentru a-l susţine pe Quentin Tarantino, regizorul nominalizat la categoria Cel mai bun regizor, pentru filmul “Ticăloşi fără glorie” în care unul dintre rolurile principale este jucat de Brad Pitt. Deşi prezenţa lui Brad Pitt la această gală era deja confirmată, apariţia Angelinei Jolie a surprins în mod plăcut publicul prezent la eveniment. Pitt a fost într-o dispoziţie de zile mari, prezentându-l pe Tarantino într-o manieră extrem de amuzantă, făcând-o pe Angelina Jolie să râdă cu mare poftă. După prezentarea lui Tarantino în cadrul nominalizaţilor, Brad Pitt l-a însoţit într-o sală unde au loc conferinţe de presă şi au pozat în faţa fotografilor. Presa a fost anunţată încă înainte de începerea galei că nu are voie să îi pună nicio întrebare lui Brad Pitt. Angelina Jolie şi Brad Pitt nu au mers pe covorul roşu înainte de începerea galei, însă câteva fotografii făcute în timpul galei o prezintă pe Angelina Jolie arătând la fel de bine ca întotdeauna.

Cuplul Jolie-Pitt nu a fost prezent la gala Globurilor de Aur din luna ianuarie şi nici la gala premiilor decernate de Sindicatul actorilor americani (SAG Awards), alimentând din plin zvonurile potrivit cărora s-ar fi despărţit. În plus, se spune că Angelina Jolie nu va participa nici la gala premiilor Oscar, de pe 7 martie, deoarece în acea perioadă va fi ocupată cu filmările pentru următorul ei proiect cinematografic. În orice caz, specialiştii din industria cinematografică au considerat că cei doi actori au luat o decizie înţeleaptă alegând să participe la gala DGA de sâmbătă, deoarece acest eveniment are o mai mică expunere mediatică, iar accentul cade asupra regizorilor nominalizaţi. Presa americană susţine însă că nu este pentru prima oară când cupluri de actori celebri, aflate în pragul despărţirii, au apărut în public împreună. AccessHollywood.com le reaminteşte cititorilor acele fotografii cu Brad Pitt mergând pe plajă alături de Jennifer Aniston, fosta lui soţie, cu puţin timp înainte de a se separa sau de prezenţa cuplului Ben Affleck - Jennifer Lopez într-un restaurant celebru, cu puţin timp înainte ca cei doi artişti să anunţe anularea logodnei.

Tabloidul britanic “News of the World”, care a publicat în premieră zvonul despre destrămarea cuplului, potrivit căruia Brad Pitt şi Angelina Jolie au semnat deja documente legale care parafează separarea, implicând o sumă de peste 210 milioane de euro şi custodia comună a celor şase copii ai lor, nu doar că s-a înşelat de multe ori în trecut, dar a şi inventat multe ştiri. Angelina Jolie şi Brad Pitt sunt împreună din 2004, când s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei “Mr. and Mrs. Smith”. Brad Pitt a divorţat de Jennifer Aniston în 2005, după patru ani şi jumătate de căsnicie, pentru a fi împreună cu Angelina Jolie.