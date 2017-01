Angelina Jolie şi Brad Pitt vor să joace din nou împreună

Actorul american Brad Pitt a confirmat într-un interviu recent că îşi doreşte să joace din nou într-un film alături de partenera sa de viaţă. Celebrul cuplu de actori analizează, în această perioadă, câteva proiecte cinematografice în care ar putea să apară din nou împreună. Angelina Jolie şi Brad Pitt au interpretat rolul unui cuplu de asasini profesionişti în ”Mr. & Mrs. Smith / Domnul şi doamna Smith”, în anul 2005. Atracţia dintre cele două staruri, atât de palpabilă pe marele ecran, s-a transpus în scurt timp şi în viaţa reală. La şase ani de la lansarea acelui film, timp în care au devenit părinţii a şase copii, trei biologici şi trei adoptaţi, Angelina Jolie şi Brad Pitt vor să repete experienţa acelui parteneriat profesional de la care a pornit totul. ”Nu suntem genul de persoane care se repetă, însă de această dată ne-ar plăcea să facem asta, deoarece acum, jucăm un fel de şotron cu filmele, pentru ca unul dintre noi să rămână cu copiii iar celălalt să fie liber pentru a putea să lucreze. Însă de ce nu am putea să facem ambele lucruri împreună? De ce nu am putea să facem absolut totul împreună?”, a declarat actorul.

În acelaşi interviu, Brad Pitt a recunoscut că trecerea la statutul de tată a şase copii, la scurt timp după divorţul său de Jennifer Aniston, a fost destul de abruptă, însă starul american în vârstă de 47 de ani a precizat totodată că acesta a fost planul său de la bun început. ”Când eram copil, am avut un prieten care avea o familie foarte mare. Îmi plăcea foarte mult tot acel haos din timpul mesei, certurile şi ironiile dintre ei, faptul că mama făcea clătite pentru toată lumea iar apoi tatăl făcea clătite pentru toată lumea. Acela a fost momentul în care am luat hotărârea iar asta m-a marcat în mod profund, că dacă voi face vreodată acest pas, voi proceda exact în acest fel”, a precizat Brad Pitt. Tototdată, actorul american a spus că singurii critici ale căror opinii contează cu adevărat pentru el sunt copiii lui. ”Cred că alegerile mele din trecut erau mai ireverenţioase, prin natura mea de atunci. Însă acum sunt tată. E mai important pentru mine, dacă fac un film, să pot aduce valoare acelui film. Şi, cel mai important, sunt dureros de conştient de faptul că cei şase copii ai mei vor vedea aceste filme atunci când vor fi mai mari şi vreau ca ei să înţeleagă anumite lucruri despre tatăl lor, vreau ca ei să fie mândri de tatăl lor”, a adăugat actorul.

Brad Pitt şi Angelina Jolie se află în aceste zile la Festivalul de Film de la Cannes, unde au mers însoţiţi de cei şase copii ai lor. Actorul a participat la acţiunile de promovare a mult aşteptatului film ”The Tree of Life / Copacul vieţii” regizat de Terrence Malick, iar Angelina Jolie promovează animaţia ”Kung Fu Panda 2”, în care şi-a împrumutat din nou vocea personajului Master Tigress.