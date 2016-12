Angelina Jolie şi-a dorit să regizeze… înmormântări

Actriţa americană Angelina Jolie a dezvăluit într-un interviu difuzat de postul de televiziune CBS, duminică seară, în emisiunea 60 Minutes, ce meserie ar fi vrut să aibă dacă nu ar fi avut succes la Hollywood ca actriţă. Aceasta şi-ar fi dorit să devină antreprenor de pompe funebre. ”Ştiu că pare o meserie foarte ciudată, foarte excentrică şi întunecată, dar, atunci când a murit bunicul meu, am fost foarte supărată din cauza înmormântării care i-a fost organizată”, a spus actriţa americană. ”Felul în care moare o persoană, felul în care familia încearcă să se împace cu moartea acesteia şi ceea ce reprezintă moartea în sine sunt chestiuni diferite, care ar trebui tratate în maniere diferite. Dacă nu aş fi avut succes ca actriţă, antreprenor de pompe funebre urma să devină meseria mea”, a adăugat Angelina Jolie.

O MAMĂ APROAPE PERFECTĂ În acest interviu acordat jurnalistului Bob Simon de la CBS, actriţa americană a vorbit despre multe subiecte, inclusiv despre trecutul ei turbulent şi întunecat. Întrebată ce pierd din vedere oamenii care o cunosc doar de pe coperta unor tabloide, actriţa a spus: ”Pe mine. Eu nu citesc acele reviste. Nu ştiu pe cine prezintă ei acolo, dar presupun că nu pe mine. Ei nu sunt eu. Ei nu cunosc lucrurile de care îmi pasă mie. Găsesc că articolele lor sunt mărginite şi adeseori destul de greşite”. Actriţa americană, care creşte şase copii cu partenerul ei de viaţă, Brad Pitt, a dezvăluit totodată unul dintre secretele cuplului: ”Nu lucrăm niciodată amândoi în acelaşi timp\". Ea a mărturisit că ar prefera să rămână mereu acasă cu copiii. ”Mama mea a fost mamă cu normă întreagă. Nu a avut propria carieră, propria viaţă, propriile experienţe. Tot ce a făcut a fost pentru copiii ei”, a declarat Angelina Jolie despre mama ei, Marcheline Bertrand. ”Nu voi fi niciodată o mamă la fel de bună ca ea. Era bunătatea întruchipată. A fost cea mai generoasă şi mai iubitoare persoană pe care am cunoscut-o. A fost mai bună decât sunt eu”, a declarat artista.

ŞI TOTUŞI FILMUL Angelina Jolie s-a mai referit şi la debutul ei în calitate de regizoare, odată cu lansarea oficială a filmului ”In the Land of Blood and Honey”. Ea a dezvăluit faptul că a preferat să debuteze cu un film în care abundă subiectele delicate, deoarece consideră că ar fi îngrozitoare dacă ar debuta cu o comedie. ”Tot filmul a fost făcut din elemente cu care trebuie să lucrezi cu atenţie şi cu sensibilitate”, a spus actriţa. Lungmetrajul va avea premiera pe marile ecrane nord-americane pe 23 decembrie. Potrivit sinopsisului oficial, filmul are ca temă centrală o poveste de dragoste din timpul războiului din Bosnia (1992 - 1995), între un gardian sârb dintr-un lagăr de prizonieri, care face eforturi foarte mari pentru a o proteja pe fosta lui iubită, o femeie musulmană, încarcerată în acel loc. ”Sunt puţin nervoasă, pentru că mă tem că oamenii nu vor înţelege”, a spus Angelina Jolie, adăugând că nu este deloc îngrijorată de faptul că a lucrat la un film în care nu a jucat. ”Prefer să regizez. Îmi place să pun reflectoarele pe alţii”, a mai declarat acesta.