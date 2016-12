Angelina Jolie şi-a marcat debutul regizoral

O FAMILIE UNITĂ Actriţa americană Angelina Jolie a pozat pe covorul roşu, luni seară, la New York, alături de părinţii partenerului ei de viaţă, actorul Brad Pitt, care au asistat la premiera de gală a filmului ce marchează debutul său. Angelina Jolie, în vârstă de 36 de ani, a pozat pe covorul roşu zâmbitoare, mai întâi alături de Jane Pitt, mama partenerului ei de viaţă, Brad Pitt. Actriţa americană a fost la scurt timp urmată pe covorul roşu, întins în faţa School of Visual Arts din New York, de Brad Pitt şi de tatăl acestuia, Bill. În ciuda zvonurilor din presa americană, potrivit cărora Angelina Jolie nu se înţelege prea bine cu Jane şi Bill Pitt, actriţa americană, care a purtat pe covorul roşu o rochie neagră din mătase, a părut zâmbitoare şi foarte relaxată alături de părinţii partenerului ei de viaţă. Potrivit unor speculaţii mai vechi, Jane şi Bill Pitt ar fi mai apropiaţi de Jennifer Aniston, fosta soţie a fiului lor.

RĂZBOIUL UNEI GENERAŢII La premiera de gală a filmului “In the Land of Blood and Honey”, care va debuta oficial în cinematografele nord-americane pe data de 23 decembrie, au fost prezenţi şi actorii principali din această peliculă, Zana Marjanovic şi Goran Kostic. Lungmetrajul descrie drama unei femei musulmane din Bosnia, Ajla, interpretată de Zana Marjanovic, care se îndrăgosteşte de un bărbat sârb, Danijel, interpretat de Goran Kostic. În această poveste de dragoste mai puţin obişnuită, printr-o schimbare dramatică a destinului, Danijel devine gardian în închisoarea în care este încarcerată Ajla, după ce bosniacii au fost capturaţi de sârbi, în timpul războiului care a devastat Bosnia (1992 - 1995). “Am simţit că acesta a fost un război despre care nu s-a vorbit suficient”, a declarat Angelina Jolie, referindu-se la conflictul din Bosnia, într-un interviu acordat celebrei jurnaliste americane Christiane Amanpour. “Acesta este războiul generaţiei noastre”, a adăugat actriţa americană în interviul care va fi difuzat săptămâna aceasta, atât în emisiunea Good Morning America, cât şi în emisiunea Nightline. “Acesta a fost cel mai mare genocid din Europa după al Doilea Război Mondial”, a mai spus Angelina Jolie. “M-am gândit mult la aceste teme internaţionale, precum violenţele comise asupra femeilor, lipsa ajutorului şi felul în care oamenii sunt schimbaţi după un război - unii ies din el mai puternici, iar alţii ies complet distruşi”, a adăugat actriţa americană.

Angelina Jolie a dezvăluit, totodată, faptul că intenţionează să regizeze un alt film în viitor, de această dată despre Afganistan, o ţară pe care a vizitat-o recent în calitate de ambasadoare a Bunăvoinţei pentru Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi.