Angelina Jolie ştie de glumă

Pentru prima dată de la apariţia ei cu piciorul gol la Gala Premiilor Oscar din acest an, actriţa americană Angelina Jolie a comentat că nu este deranjată de glumele făcute pe seama toaletei alese. ”Nu dau importanţă acestor lucruri. Nu urmăresc aceste show-uri TV şi dacă intru pe internet şi văd ceva despre mine, pur şi simplu nu dau click să citesc. Oamenii din anturajul meu nu vorbesc despre astfel de lucruri. Am auzit ceva despre asta dar nu i-am acordat atenţie. E vorba doar despre o femeie căreia i-a plăcut o rochie şi a ales-o pentru o noapte”, a declarat actriţa. Piciorul gol al Angelinei Jolie a fost parodiat după gala premiilor Oscar din acest an, poze cu rochia actriţei americane apărând în mass-media din întreaga lume. Pe Twitter a fost creat chiar un cont al piciorului, acesta fiind accesat de mii de utilizatori.

Cine ar fi crezut însă că aceeaşi actriţă este o mare admiratoare a prinţului William şi a soţiei acestuia, Catherine Middleton şi a decis să expună în sufrageria castelului ei din Franţa o fotografie înrămată a cuplului princiar britanic?! Vedeta americană a ales să expună în sufrageria castelului pe care îl deţine cu partenerul ei de viaţă, Brad Pitt, în localitatea Brignoles din sudul Franţei, un portret uriaş al cuplului princiar britanic. Actriţa s-a declarat impresionată de bunătatea şi sinceritatea de care dau dovadă prinţul William şi soţia sa. Angelina Jolie, în vârstă de 36 de ani şi Brad Pitt, de 48 de ani, intenţionează să realizeze şi un film despre viaţa actualei ducese de Cambridge. ”Angelina este fascinată de ea şi spune că are o aură minunată. Îi place cum arată şi îi place felul natural în care ea se poartă. A spus că ducesa şi William radiază bunătate şi sinceritate”, a declarat o sursă citată de tabloidul britanic ”The Sun”. Angelina Jolie şi Brad Pitt au privit la televizor, alături de cei şase copii ai lor, nunta cuplului princiar britanic, celebrată în aprilie 2011, la Londra. ”Ei discută acum despre posibilitatea de a face un film despre viaţa lui Kate Middleton şi transformarea ei în ducesa de Cambridge”, a adăugat aceeaşi sursă.

Între timp, cuplul princiar britanic chiar are motive de bucurie, după ce s-a reunit, în urma misiunii pe care prinţul William a efectuat-o în Insulele Falkland. Ducele şi ducesa de Cambridge au şi plecat în vacanţă la munte, în Alpii elveţieni, de altfel, locul primului lor sărut public, în 2004.