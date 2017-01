Angelina Jolie străluceşte la New York

Departe de imaginea de femeie deprimată şi ursuză, vedeta de 32 de ani, zîmbitoare şi bine dispusă, a participat sîmbătă seară la New York la premiera celui mai recent film său, thriller-ul „Challenging”, regizat de Clint Eastwood. „Nu sînt emoţionată fiindcă am revenit sub lumina reflectoarelor. Dar am respirat adînc, deoarece a trecut mult timp. Este puţin ciudat”, a declarat Angelina Jolie care a venit însoţită de Brad Pitt. Cei doi au afişat imaginea cuplului perfect de la Hollywood, ţinîndu-se de mînă şi mîngîindu-se atunci cînd credeau că nimeni nu îi observă. „Toată lumea se simte minunat. Copiii cresc, sînt sănătoşi şi îşi dezvoltă personalitatea. Totuşi, eu şi Brad avem probleme cu somnul, dar sîntem ajutaţi în cîteva nopţi pe săptămînă şi recuperăm”, a mărturisit actriţa. „Ies la plimbare cu micuţii, îi alăptez, ceea ce reprezintă o parte importantă a refacerii corpului”, a continuat vedeta.

În noul său film interpretează o mamă căreia îi este răpit fiul. „Cea mai mare teamă a mea este să nu se întîmple ceva copiilor. Nu am vrut mult timp să fac filmul. În fiecare zi cînd veneam acasă, mă duceam repede la micuţii mei, îi îmbrăţişam, mă uitam la ei noaptea. Mă speriasem!”, a dezvăluit actriţa. Angelina Jolie a ţinut chiar să pună capăt şi speculaţiilor cu privire la adopţia iminentă a unui nou copil, declarînd că deocamdată familia Jolie – Pitt cu cei şase copii ai lor mai aşteaptă puţin. Pe braţul actriţei a apărut deja noul tatuaj cu latitudinea şi longitudinea la care se află Nisa, locul unde i-a adus pe lume pe gemenii Vivienne şi Knox.

Prestaţia sa din “Changeling” a fost bine primită de critici şi chiar este creditată cu şanse mari să cîştige un nou premiu Oscar. Pentru seara premierei, Angelina Jolie a optat pentru o rochie simplă, neagră, marca Atelier Versace LBD, care i-a scos în evidenţă silueta.