Angelina Jolie susţine că nu suferă de depresie postnatală

Angelina Jolie a dezminţit zvonurile vehiculate în presă, potrivit cărora ar suferi de depresie postnatală şi mariajul ei cu Brad Pitt ar fi în dificultate, într-un interviu acordat în exclusivitate cotidianului britanic “Mirror”. În primul său interviu de la naşterea gemenilor Knox şi Vivienne, pe 12 iunie 2008, Angelina Jolie a declarat că nu are probleme în cuplu, singura dificultate cu care se confruntă fiind timpul alocat vieţii private, din ce în ce mai acaparat de cei şase copii ai săi: “Chiar dacă încuiem uşa, copiii ne aud şi vin să bată la intrare. De multe ori am încercat să facem o baie singuri, la sfîrşitul nopţii, pentru a avea timp să ne relaxăm şi să vorbim, dar ei aud apa curgînd şi vin imediat să sară. Dar este amuzant şi înduioşător pentru că, după ce ai depăşit numărul de trei-patru copii, pînă ajungi la şase, este aceeaşi nebunie, dar ceva mai mult haos, ceea ce este în regulă”. În afară de gemeni, cuplul mai are un copil biologic, Shiloh şi alţi trei adoptaţi, Maddox, Zahara şi Pax. Întrebată dacă simte că are o familie completă, Angelina a răspuns că nu, confirmînd faptul că ea şi iubitul său, actorul Brad Pitt, îşi mai doresc şi alţi copii.

Angelina Jolie şi Brad Pitt au fost prezenţi la New York, la sfîrşitul săptămînii trecute, la premiera noului ei film, “Changeling”, în regia lui Clint Eastwood. Aceasta a fost prima apariţie publică a Angelinei Jolie după ce a născut, actriţa recunoscînd că atît ea, cît şi Brad Pitt sînt epuizaţi: “Este frumos, dar este şi foarte multă muncă. Copiii sînt prieteni între ei, formează o adevărată echipă şi sînt foarte protectori cu gemenii. Vivienne şi Knox sînt cel mai frumos lucru din lume. Deja au început să comunice între ei şi să-şi răspundă unul altuia. Knox seamănă cu Brad şi Vivienne îmi seamănă mie. Încep să-şi dezvolte personalităţi interesante. Know pare mai relaxat, în timp ce Vivienne e mai zgomotoasă”. Angelina Jolie a mai spus că familia este cea care o ajută să ignore zvonurile şi presiunea din partea presei. Actriţa, care are tatuate pe braţ longitudinea şi latitudinea fiecărei localităţi unde s-au născut copiii săi, a declarat în cadrul aceluiaşi interviu că rolul din “Changeling” a fost unul dificil pentru ea. Filmul este bazat pe o poveste adevărată, actriţa interpretînd rolul lui Christine Collins, o mamă al cărei fiu a fost răpit şi căreia poliţia îi returnează un alt copil. Refuzînd să accepte cruda realitate, Collins este internată într-un spital de psihiatrie. Criticii de film consideră că prestaţia Angelinei din acest film i-ar putea aduce acesteia un nou premiu Oscar.

Angelina Jolie, Brad Pitt şi cei şase copii ai lor vor locui la Berlin pînă la sfîrşitul acestui an, atît timp cît Brad Pitt va filma pentru noul lungmetraj al lui Quentin Tarantino, “Inglorious Bastards”.