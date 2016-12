Angelina Jolie, topless alături de un cal alb, la licitaţie

O fotografie realizată de David LaChapelle în urmă cu 12 ani, în care actriţa americană Angelina Jolie pozează topless alături de un cal alb, va fi scoasă la licitaţie de casa Christie\'s, în luna mai, la Londra. Fotografia, despre care experţii casei Christie\'s spun că ar putea fi vândută cu 35.000 de lire sterline, circa 41.000 de euro, face parte dintr-un lot mai mare de imagini care vor fi scoase la vânzare la licitaţia intitulată ”Wild Side of Photography”. Această fotografie color, care nu a fost prezentată niciodată în public până acum, a fost realizată în 2001 şi o prezintă pe celebra actriţă americană, pe atunci în vârstă de 25 de ani, aplecându-se pe spate, topless, cu părul liber, lăsând la vedere unele dintre numeroasele ei tatuaje. Unul dintre acestea, realizat pe braţul stâng al actriţei, conţine numele Billy Bob, un omagiu adus soţului ei din acea perioadă, actorul Billy Bob Thornton. În prezent, Angelina Jolie nu mai are acest tatuaj, pe care l-a şters în urmă cu câţiva ani.

Fotografia actriţei, în prezent în vârstă de 37 de ani, va fi scoasă la licitaţie alături de o alta alb-negru în care Angelina şi Brad Pitt au pozat ca soţ şi soţie, în 2005. Această imagine a fost realizată pentru un pictorial pentru revista ”W”, înainte ca cei doi să anunţe oficial că formează un cuplu în viaţa reală. Acest clişeu alb-negru este estimat între 8.000 lire sterline şi 12.000 lire sterline. Ambele fotografii sunt incluse în secţiunea Contemporary a acestei licitaţii, în care principalele patru opere propuse spre vânzare aparţin controversatului fotograf american David LaChapelle.

O altă fotografie şocantă realizată de David LaChapelle este ”2009 Berlin Stories”, care prezintă un grup de bărbaţi şi femei la o petrecere de Revelion la New York, în anii ’30, realizată din imaginaţie. Licitaţia, care va include secţiunile Woman, In All Her Guises, Into The Wild şi Fashion Icons, propune fotografii ale unor maeştri ai genului din secolul XX, dar şi operele atent selecţionate ale unui grup de fotografi contemporani, precum Helmut Newton, Henri Cartier-Bresson şi Horst P. Horst. Vor fi scoase la vânzare 108 loturi, iar valoarea totală a fotografiilor a fost estimată la 1,5 milioane de lire sterline.