Angelina Jolie, tot mai ambiţioasă în proiectele ei

Noul sezon al premiilor Oscar a debutat după ce Academia de Film americană a anunţat că actorii Angelina Jolie, Angela Lansbury, Steve Martin şi designerul de costume italian Piero Tosi vor fi recompensaţi cu trofee onorifice, Premiile Guvernatorilor. Aceste premii sunt statuete Oscar decernate acelor persoane din lumea filmului care au avut o contribuţie considerabilă la dezvoltarea industriei cinematografice, prin intermediul activităţilor lor. Aceste trofee onorifice vor fi înmânate în cadrul unei ceremonii ce va avea loc la Hollywood, pe 16 noiembrie.

Angelina Jolie, în vârstă de 38 de ani, este cea mai tânără dintre cei patru artişti menţionaţi şi va fi premiată pentru întreaga ei carieră din cinematografie, care include un premiu Oscar pentru rolul secundar din filmul „Girl, Interrupted / Tinereţe furată” din 1999, debutul ei regizoral „In the Land of Blood and Honey” din 2011, dar mai ales pentru implicarea ei în acţiuni de caritate. Colegul Steve Martin, de 68 de ani, a prezentat de trei ori ceremonia de premiere şi are în spate o carieră impresionantă în domeniul filmelor de comedie, remarcându-se în pelicule precum „The Jerk / O invenţie de milioane” din 1979, seria „The Pink Panther / Pantera Roz” şi „Shopgirl / Fata de la magazin”, din 2005. Deşi are o carieră de peste 30 de ani în cinema, Steve Martin nu a primit niciodată o nominalizare la premiile Oscar. Angela Lansbury, de 87 de ani, a fost de trei ori nominalizată la Oscar, pentru rolurile din filmele „Gaslight” - 1944, „The Picture of Dorian Gray” - 1945 şi pentru „Candidatul manchurian / The Manchurian Candidate”, în 1962. Este cunoscută în lumea întreagă pentru rolul romancierei pasionate de intrigi poliţiste Jessica Fletcher, din serialul de televiziune „Murder, She Wrote / Verdict: Crimă”. De cinci ori nominalizat la Oscar, designerul de costume Piero Tosi, de 86 de ani, a devenit apreciat în industria filmului după ce a lucrat cu regizorul italian Luchino Visconti la filme precum „Nopţi albe” în 1957, „Ghepardul” în 1963 şi „Moarte la Veneţia” în 1971.

PROIECT AMBIŢIOS Angelina Jolie este poate cea mai mare vedetă din toate timpurile de la Hollywood, prin influenţa pe care o are în domenii care nu au nimic de-a face cu cea de-a şaptea artă. Este un caracter puternic şi cât se poate de ambiţioasă încât să pună în practică tot ceea ce îşi doreşte. De exemplu, a călătorit singură cu cei şase copii ai săi de la Los Angeles la Sydney, în Australia. Angelina Jolie începe lucrul la cel de-al doilea lungmetraj în calitate de regizoare şi nu este un secret că îşi ia numeroasa ei familie oriunde călătoreşte. De obicei, este însoţită de Brad Pitt în astfel de călătorii lungi, dar a reuşit să îşi ţină copiii sub control. De altfel, fiecare dintre cei şase copii şi-a cărat obiectele preferate. Se ştie că cei mai mici dintre copii, gemenii Vivienne şi Knox, de 5 ani, îşi cară peste tot păturicile preferate fără de care nu pot să doarmă, iar Pax, de 9 ani, şi-a dus jucăria, un urs destul de mare, mov. Cu siguranţă, Angelina Jolie şi copiii săi atrag atenţia pe aeroport, dar, de fiecare dată, ceilalţi pasageri şi angajaţii companiilor aeriene nu au decât cuvinte de laudă, subliniind cât de cuminţi sunt cei mici şi cât de degajată este actriţa.

De săptămâna trecută, Angelina Jolie a început în mod oficial să lucreze la „Unbroken”, un proiect foarte ambiţios, după un scenariu scris de fraţii Coen, pentru care a primit tot sprijinul studioului Universal. Lungmetrajul este povestea vieţii lui Louis Zamperini, atlet şi participant la Olimpiadă, care în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a căzut prizonier şi a supravieţuit unui lagăr de concentrare japonez. După filmările din Australia, Angelina Jolie, familia sa şi echipa de filmare se vor muta în Hawaii, pentru alte nouă săptămâni de lucru.