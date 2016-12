Angelina Jolie, vedeta momentului

Turneul de promovare a celui mai nou film au său, „Salt”, se doveşte a fi cel mai urmărit eveniment global, iar campaniile sale umanitare suscită mai mult interes dacă se leagă de numele actriţei Angelina Jolie. Chiar dacă încasările nu sunt de cele mai multe ori spectaculoase, Angelina Jolie se bucură de un public fidel care transformă evenimentele în care se implică în succese mediatice. Zilele acestea, actriţa s-a aflat la Sarajevo, în Bosnia-Herţegovina. Aşteptată toată ziua de zeci de jurnalişti în Croaţia, actriţa a aterizat la bordul unui avion vineri în Bosnia, ţară balcanică unde a efectuat deja o vizită în aprilie. Potrivit ediţiei online a cotidianului bosniac „Dnevni Avaz”, vedeta a fost însoţită de doi dintre copiii săi. Angelina Jolie a petrecut o singură noapte în capitala bosniacă, dar evenimentul a fost ratat pentru că zeci de jurnalişti şi fotografi au aşteptat-o începând de dimineaţă pe aeroportul din Pola, precum şi în insulele Brijuni, în nordul coastei Adriaticii croate, unde urmează să viziteze teatrul de vară internaţional Ulysses, condus de un celebru actor, Rade Serbedzija.

Angelina Jolie şi Rade Serbedzija vor juca împreună în filmul care va fi realizat de actriţă, care va deţine şi rolul principal. Nu este foarte clar dacă Angelina Jolie va semna regia filmului sau se va limita la calitatea de producător. Este însă cert că va interpreta rolul unei femei bosniace violate în timpul războiului din Bosnia, desfăşurat între anii 1992-1995, fiind povestea unui cuplu care s-a cunoscut în ajunul războiului şi efectul avut de conflict asupra relaţiei lor. Filmările vor începe în toamnă.

Deşi declara recent că intenţionează să renunţe la actorie, agenda Angelinei Jolie nu certifică această intenţie. Dimpotrivă, de numele său se leagă două proiecte importante. Are cele mai mari şanse să interpreteze rolul Cleopatrei, iar mai nou este creditată cu rolul lui Marilyn Monroe, într-o adaptare cinematografică a romanului „The Life And Opinions Of Maf The Dog And Of His Friend Marilyn Monroe”, scris de Andrew O\'Hagan. Această informaţie a fost dezvăluită chiar de scriitorul scoţian Andrew O\'Hagan, prezent la Târgul de Carte de la Edinburgh. Cu această ocazie, scriitorul scoţian a declarat că actorul George Clooney ar putea să îl interpreteze pe Frank Sinatra, un bun prieten al actriţei Marilyn Monroe, adăugând că filmările vor debuta în curând. Şi numele actriţelor Scarlett Johansson şi Christina Hendricks au fost amintite recent în presa americană, dar în faţa Angelinei Jolie cele două starlete nu au nicio şansă.