Angelina Jolie vrea ca Johnny Depp să nu se grăbească cu nunta

Până la 50 de ani, actorul american Johnny Depp a reuşit să evite drumul către altar, dar se pare că este atât de îndrăgostit de Amber Heard încât vrea să se însoare cât mai repede. Insistă foarte mult ca nunta să aibă loc şi vrea şi copii destul de repede. Johnny Depp nu pare să asculte nici de sfaturile prietenilor, care au încercat să-i mai potolească avântul. Printre cei care l-au sfătuit să o lase mai moale cu nunta se numără şi Angelina Jolie, care a vrut să-l aducă cu picioarele pe pământ cu privire la protejarea averii lui, estimată la circa 350 de milioane de dolari. Actriţa l-a rugat să încheie un contract prenupţial înainte de a semna actul de căsătorie.

Angelina Jolie a devenit prietenă cu Johnny Depp în timpul filmărilor la ”The Tourist / Turistul”, prietenie care nu a fost deloc bine privită de Vanessa Paradis, pe atunci partenera de viaţă a actorului. După ceva scene de gelozie care s-au soldat cu tăierea unei scene de sex în duş, Vanessa Paradis a părut să aibă sentimente ceva mai călduroase faţă de Angelina Jolie. Cele două au ajuns să plănuiască deseori întâlniri de joacă pentru copiii lor şi se vedeau în mod regulat atunci când cuplul Jolie - Pitt se afla în sudul Franţei. Din păcate, cuplul s-a destrămat, aparent, cu ajutorul lui Amber Heard, de care Johnny Depp s-a îndrăgostit lulea în timpul filmărilor la ”The Rum Diary / Jurnalul unui băutor de rom”, în 2010. Angelina Jolie a rămas, însă, destul de apropiată de Johnny Depp şi a ajuns să facă cunoştinţă şi cu noua sa mare iubire. Actriţa nu este convinsă deloc de tăria sentimentelor lui Amber Heard, pe care nu o place, deşi aceasta şi-a exprimat public admiraţia faţă de ea pentru că şi-a recunoscut trecutul de bisexuală. Însă Angelina Jolie a fost şi mai deranjată de acest act de afecţiune publică. Îi displace ca persoanele din anturajul său să vorbească despre ea în public, indiferent dacă declaraţiile îi sunt favorabile sau nu. Amber Heard nu i-a făcut o impresie bună nici lui Brad Pitt, care nu şi-a ascuns temerea că aceasta vrea doar să îşi facă un nume pe seama lui Johnny Depp.

Din fericire, familia actorului nu are aceste reticenţe faţă de aleasa sa. Mama vedetei din seria ”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”, Betty Sue Palmer, nu mai are răbdare să îşi vadă fiul însurat şi aşteptând un copil. Johnny Depp este, la rândul său, îngrijorat că nu se va mai bucura prea multă vreme de prezenţa mamei sale, care suferă de probleme respiratorii grave. Mama actorului o place pe Amber Heard mai mult decât pe Vanessa Paradis, mai ales că aceasta l-a inspirat pe Johnny Depp să se mute din SUA în Franţa, ceea ce a îngreunat reunirea familiei pe unul dintre cele două maluri ale Atlanticului. Vanessa Paradis şi Johnny Depp au doi copii, Lily-Rose, de 14 ani, şi Jack, de 11 ani, dar, din cauza distanţei, bunica paternă s-a simţit văduvită de prezenţa lor. Întrebat de ce nu îşi legalizează relaţia de lungă durată cu actriţa şi cântăreaţa franceză, Johnny Depp declara: ”Nu am avut niciodată nevoie de un certificat de căsătorie. Căsătoria înseamnă o legătură între suflet şi suflet, între inimă şi inimă. Nu ai nevoie de cineva care să îţi spună: ”OK, eşti căsătorit”. Dacă Vanessa şi-ar fi dorit să se mărite, de ce nu... Dar chestia e că aş fi foarte speriat să îi stric numele de familie. Are aşa un nume de familie frumos”. Nu acelaşi lucru se poate spune despre Amber Heard!