Angelinei Jolie îi merg toate excelent

Şi-a găsit, în sfîrşit, dragostea şi are o familie extraordinară, alături de iubitul ei Brad Pitt şi de cei trei copii ai lor. Chiar dacă pe vremea cînd era singură, Angelina Jolie mărturisea că se simte foarte bine ca mămică... fără tătic, abia acum recunoaşte că se simte cu adevărat împlinită. Cu sprijinul celor de acasă, actriţa se simte în stare să răstoarne munţii în plan profesional şi caritabil, alte două laturi ale existenţei sale care îi completează portretul. Ultima realizare a Angelinei Jolie vine tocmai din sfera acţiunilor sale de binefacere şi îi conferă o satisfacţie cu atît mai mare cu cît vine din partea unei exclusiviste şi influente organizaţii de politică externă din Statele Unite.

Actriţa americană a fost aleasă membră a “Council of Foreign Relations” şi se va alătura unor mari personalităţi din Statele Unite, precum Secretarul de Stat Condoleezza Rice. Membrii Council of Foreign Relations, cu sediul în Manhattan, au acceptat nominalizarea Angelinei Jolie la sfîrşitul săptămînii trecute, dar numirea oficială va avea loc în luna iunie. Din Council on Foreign Relations fac parte Secretarul de Stat Condoleezza Rice şi foştii secretari de Stat Henry Kissinger, Colin Powell şi Madeleine Albright, economistul Alan Greenspan, Tom Brokaw şi Richard Holbrooke. Singura cerinţă pentru puţinele persoane care sînt numite în Council on Foreign Relations este ca acestea să se implice activ în chestiunile importante ale lumii.

Angelina Jolie, în vîrstă de 31 de ani, a făcut mai multe călătorii în jurul lumii, implicîndu-se în campanii pentru ajutorarea refugiaţilor, orfanilor din cauza maladiei SIDA şi victimelor dezastrelor naturale, în calitate de ambasador al Bunăvoinţei pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite. Unul dintre membrii consiliului, Gordon Adams, profesor în afaceri internaţionale, a fost foarte încîntat de noul membru: "Aduceţi-o aici. Ideea de a-i avea pe Henry Kissinger şi Angelina Jolie în aceeaşi organizaţie este încîntătoare". Între timp, Angelina Jolie s-a întors în Africa, călătorind pentru a treia oară în numele Naţiunilor Unite, pentru a monitoriza criza politică din Darfur. De data aceasta, Angelina Jolie nu va avea voie să meargă chiar în Darfur, din cauza situaţiei instabile din zonă. Duminică, vedeta a sosit la N'Djamena, în Ciad şi are programată o vizită în taberele de refugiaţi situate la cîţiva kilometri de graniţa cu Sudan. Situaţia din Darfur s-a deteriorat foarte mult de la ultima ei călătorie, în 2004.