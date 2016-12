Angelique Kerber a câștigat la Melbourne și o va depăși pe Simona Halep în ierarhia WTA

Tenismena germană Angelique Kerber, cap de serie nr. 7 și locul 6 WTA, a câștigat, sâmbătă, Australian Open, primul său turneu de Mare Șlem din carieră, după ce a învins-o în finală pe americanca Serena Williams, liderul ierarhiei WTA, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-4, la capătul unei întâlniri care a durat două ore și 8 minute. Sportiva în vârstă de 28 de ani, care avea drept cea mai bună performanță din carieră prezența în două semifinale de Mare Șlem, la US Open, în 2011, şi la Wimbledon, în 2012, este prima reprezentantă a Germaniei de la Steffi Graf, în 1999, care câștigă un turneu de Mare Șlem. „În primul tur, mă gândeam că sunt deja în avion spre Germania, dar am salvat o minge de meci și am mers mai departe. Am primit o doua șansă și am reușit să cîștig acest turneu. Mi s-a îndeplinit visul. Am muncit toată viața pentru asta. Sunt campioană de Mare Șlem și asta sună nebunește. Au fost cele mai bune săptămâni din cariera mea”, a spus Kerber, care a sărbătorit succesul printr-o baie în râul Yarra din Melbourne. Campioana a primit, sâmbătă, mesaje de felicitare, pe rețeaua de socializare Twitter, din partea clubului Bayern Munchen și a mai multor fotbaliști din țara sa. Grație acestui succes, sportiva germană va urca pe locul secund în clasamentul mondial, depășind-o pe tenismena constănțeană Simona Halep.

În schimb, Serena Williams a pierdut prima sa finală de Mare Șlem din ultimii cinci ani şi ocazia de a egala recordul deţinut de Steffi Graf, 22 de trofee la acest nivel. „Toată lumea se așteaptă ca eu să câștig fiecare meci în parte, în fiecare zi. Oricât de mult mi-ar plăcea să fiu un robot, nu sunt. Fac tot ce pot și încerc să câștig fiecare meci pe care îl joc, fiecare punct, dar, realist vorbind, nu pot să o fac. Poate există altcineva care o poate face, dar eu nu pot. Am ratat mult, mai ales atunci când am încercat să avansez în teren. Ea a reușit lovituri incredibile, de fiecare dată când eu mă apropiam de fileu. Iar eu, parcă de fiecare dată, am ales greșit lovitura de atac. Am multe de învățat din acest meci, pentru a crește nivelul jocului meu”, a declarat americanca. Pentru victoria din finala Australian Open, Kerber va primi un cec de 3,1 milioane de dolari şi 2000 de puncte WTA, iar Serena Williams, care era deţinătoarea trofeului la Melbourne, va încasa 1,5 milioane de dolari şi 1200 de puncte.

Citește și:

Angelique Kerber, pentru prima oară într-o finală de Mare Șlem

Aventura lui Shuai Zhang la Melbourne s-a încheiat

Serena Williams strălucește la Melbourne

Shuai Zhang a ajuns în sferturi la Melbourne

Duel de zile mari în sferturile întrecerii feminine