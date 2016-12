ANI a clasat cercetările în cazul declaraţiilor de avere ale lui Gabriel Oprea

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a clasat cercetările referitoare la declaraţiile de avere ale lui Gabriel Oprea din ultimii zece ani, în dosarul deschis după ce o avocată a formulat la ANI trei cereri, "în numele unui client", pentru verificarea averii demnitarului. "În data de 29 mai 2015, Agenţia Naţională de Integritate a comunicat viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea, raportul de evaluare în urma sesizării depusă de către o persoană fizică, la începutul acestui an", a anunţat Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Potrivit MAI, în urma verificărilor, reprezentanţii ANI au decis clasarea lucrării respective. Ministrul de Interne Gabriel Oprea a fost reclamat la ANI de avocata Diana Monica Croitoru - Anghel, în numele unui client al acesteia. La momentul depunerii sesizării, avocata a declarat că a făcut trei reclamaţii la ANI pentru verificarea averii lui Gabriel Oprea, în care a a cerut cercetarea tuturor declaraţiilor de avere ale lui Oprea din perioada 2004 - 2014. În sesizările către ANI avocata a reclamat mai multe nereguli precum faptul că Oprea nu şi-ar fi declarat venituri din drepturi de autor, ar fi cumulat pensie şi salariu, nu ar fi plătit taxe pentru mai multe imobile achiziţionate şi ar avea datorii la buget. Ea a mai precizat că persoana în numele căruia a depus sesizările la ANI nu este implicată în vreun proces cu Gabriel Oprea sau cu Ministerul de Interne, ci doar "are cunoştinţă de aceste abateri" şi, "ca orice bun cetăţean, a procedat la sesizarea" organelor abilitate. La rândul său, ministrul de Interne a spus, la momentul debutului cercetărilor inspectorilor de integritate, că nu este prima oară când este verificat de ANI şi că nu are niciun dubiu că agenţia va constata o dată în plus că nu există neconcordanţe sau suspiciuni în ceea ce îl priveşte. "Nu este prima dată când se fac astfel de verificări, mai ales că de ani de zile ocup funcţii de demnitate publică. Am trecut de mai multe ori prin filtrul instituţiilor cu atribuţii în verificarea demnitarilor şi, după cum se ştie, niciodată nu mi s-a imputat vreo abatere sau vreo neregulă în legătură cu activitatea pe care am depus-o. Am respectat legile ţării şi voi face acelaşi lucru în continuare. Prin urmare, nu am niciun dubiu că ANI va constata o dată în plus ceea ce a constatat şi cu alte ocazii, şi anume că nu există neconcordanţe sau suspiciuni în ceea ce mă priveşte", anunţa Oprea într-un comunicat.