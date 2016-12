ANI a pierdut din nou în faţa Ecaterinei Andronescu

03:55:13 / 29 Mai 2014

CATI , CARE AU FURAT O BUCATA DE PAINE INFUNDA PUSCARIILE PENTRU CATIVA ANI BUNI , IAR CEI CARE JEFUIESC ACEST POPOR SINT GASITI NEVINOVATI , CURATI CA LACRIMA , ASTA VA ESTE RASPLATA , CA IA-TI VOTAT, SA AUZIM DE BINE.

PAI MADAM ECATERINA ANDRONESCU , ESTE MAI PRESUS DE LEGE , ARE O COROANA DEASUPRA CAPULUI LA FEL CA INGERII DRACI SI DE ACEIA ESTE MAI PRESUS DE LEGILE LUMESTI , IN REST NU TREBUIE SA DEA BANII CARE IA OBTINUT NECUVENIT , CEI 40.000 DE LEI UNDE SE INFIPSESE MANAGER LA POSDRU , SA TOT FII JUDECAT IN ROMANIA , DACA ESTI CU BANI SI INFLUIENTA ASUPRA JUSTITIEI , TE PISI PE LEGILE ROMANIEI , PUNCT SI DE LA CAPAT , LEGEA ROMANIEI SI JUSTITIARII ROMANIEI , PENTRU UNII MUMA , PENTRU ALTII CIUMA , CE ATI VOTAT SI ALES ASTA AVETI DRAGI ROMANI , SA AUZIM DE BINE SI DAI DOAMNE ROMANULUI MINTEA CEA DE PE URMA , CA TARE ARE NEVOIE DE MULTA JUDECATA IN BINE SI NU IN PROSTIE , INTR-UN CUVINT SA NE TRAIESTI DRAG USELE , NOI TE-AM ALES NOI AVEM DE SUFERIT DUPA URMA VOASTRA , ASA GINDIRE ASA TRAI .