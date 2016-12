ANI, acuzat de manipulare

ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazul deputaţilor Ioan Cindrea şi Kerekeş Karoly, acuzaţi de conflict de interese după ce şi-au angajat soţiile la cabinetul parlamentar. Potrivit ANI, beneficiul patrimonial total, obţinut de rudele celor doi deputaţi în urma angajării prin nerespectarea regimului juridic al conflictul de interese, a fost în cuantum de 134.144 de lei. În cazul său, Ioan Cindrea a acuzat, ieri, că soluţia ANI reprezintă „o manipulare grosolană” a opiniei publice şi că prin angajarea soţiei la cabinetul său parlamentar nu a încălcat nicio lege sau normă morală, adăugând că, în spatele deciziei Agenţiei, stau interese politice. „Nu am încălcat nicio lege prin faptul că soţia mea a lucrat o perioadă foarte scurtă ca şi consilier parlamentar. Nu mai lucrează de mult timp, când au început cercetările ANI am adus la cunoştinţă acest lucru, consider că n-am încălcat nicio lege din România, fiindcă nu există niciun fel de interdiciţie de a fi angajat la cabinet parlamentar o rudă, nici în Codul muncii, nici în Regulamentul Camerei, nici într-o altă lege din România”, a afirmat Cindrea.