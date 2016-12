ANI, dată în judecată

Deputatul PNL de Arad Mihăiţă Calimente a declarat, vineri, că va da în judecată Agenţia Naţională de Integritate şi publicaţia Academia Caţavencu, după ce a fost acuzat de fals în declaraţia de avere. Calimente a spus că ANI s-a autosesizat după ce revista Academia Caţavencu a scris un articol în care era acuzat că deţine o firmă pe care nu a declarat-o, el negând că acest fapt ar fi adevărat. „Acum un an am primit o comunicare de la ANI că s-a autosesizat în urma unui articol din Academia Caţavencu că am o firmă pe care nu am declarat-o. Am tras o ceartă zdravănă cu inspectorul care credea că este pus acolo să ne ia la mişto şi un an nu am mai auzit nimic. Acum nu mai e vorba despre acea firmă, pentru că au făcut cercetări şi nu au găsit nimic”, a declarat Calimente. El a spus că trimiterea dosarului său la Parchet „nu are nicio valoare, pentru că ANI a încălcat toate procedurile legale”. Referitor la acuzaţiile ANI, Calimente a spus că nu are conturi în plus faţă de cele precizate în declaraţia de avere. Calimente a mai spus că nici el şi nici soţia sa nu au afaceri şi că singurele venituri ale lor sunt cele din salarii. Deputatul de Arad a declarat că va deschide proces penal împotriva celor care l-au acuzat. „Le voi cere câte un milion de euro despăgubire pentru defăimare, pentru imaginea pe care mi-au stricat-o, pentru calomnie”, a spus deputatul.