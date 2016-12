ANI, din nou la gâtul lui Diaconu

DIN ȘEF DE AGENȚIE ÎN INAMIC Cazul actorului-politician Mircea Diaconu a făcut istorie. S-a luptat cu Agenția Națională pentru Integritate (ANI) și a învins-o, a reușit să câștige la alegerile europarlamentare sute de mii de voturi, bătând partide cu pretenţii, și s-a dus încrezător la Bruxelles, sperând că problemele s-au terminat. N-a fost să fie, căci în România există o instituție condusă de Horia Georgescu, un domn care a reușit să aplice pe fruntea Agenției Naționale de Integritate (ANI) eticheta de „instrument de scos politicieni din joc“. Georgescu pare că a uitat, cu siguranță, că rolul lui este doar de a verifica declaraţiile de avere ale politicienilor și de a semnala inadvertențele. S-a transformat în principalul inamic al lui Diaconu, târându-l prin toate instanțele, deoarece ANI l-a declarat pe actor incompatibil. Nu a contat faptul că Diaconu a obținut în instanță definitiv și irevocabil dreptul de a ne reprezenta în Parlamentul European (PE). Ei bine, Georgescu vrea ca regimul Agenţiei să-l depăşească pe cel al Parchetului, ca și cum ANI ar fi instanţă judecătorească. Dacă ne amintim și faptul că același șef de instituție îi amenința pe români că încalcă legea dacă semnează pentru candidatura lui Diaconu, avem un tablou distinct al acestui șef de agenție.

NU SE LASĂ! Ultima lovitură a lui Georgescu constă într-o cerere făcută către Curtea de Apel București, prin care cere să dispună „neacceptarea lui Mircea Diaconu pentru reprezentarea României în funcția de membru în PE“. Cu un zâmbet amar și sătul, probabil, de atâtea piedici, Mircea Diaconu a spus: „Dorel lovește din nou. Atât am de zis. Mai multe voi spune după ce voi vorbi cu avocații mei. Mă așteptam la ceva, dar nu la ceva atât de gros. Am datoria să nu mă opresc pentru oamenii care m-au votat. Este o datorie față de mine, dar și față de 7% dintre români. Nimeni nu mă poate înlocui în PE“. În opinia lui, nu este suficient că oamenii te votează, pentru că vine cineva și face ce vrea: „Îmi voi duce crucea. În PE nu am întâmpinat nicio problemă. Sunt acreditat, s-a făcut tot ce trebuie. Eu nu am vorbit niciodată cu Horia Georgescu. Nu știu nici măcar unde este sediul ANI. Mă tem că voi deschide și eu niște subiecte. Am și eu câteva lucruri de zis“.