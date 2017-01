ANI, episodul nr. „prea mare“

UN NOU LOT Agenţia Naţională de Integritate (ANI) continuă războiul cu aleşii locali. Vineri, încă opt primari, viceprimari sau consilieri locali ai unor localităţi din judeţele Maramureş, Constanţa, Caraş-Severin, Arad, Mehedinţi şi Mureş au aflat din presă despre faptul că ar fi în incompatibilitate şi în conflict de interese. Cei opt aleşi locali aflaţi, în timpul mandatului, în incompatibilitate şi conflict de interese sunt: Pavel Ţiudic (primar al comunei Repedea, judeţul Maramureş), Traian Dragomir (primar al comunei Ciocârlia, judeţul Constanţa), Simion Iancu (fost primar al oraşului Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin), Gabriel Cârjă (viceprimar al comunei Şicula, judeţul Arad), Aurel Sfetcu (viceprimar al comunei Malovăţ, judeţul Mehedinţi), Claudiu Maior (fost viceprimar al municipiului Târgu-Mureş), Moisă Gheorghe (consilier local în Consiliul Local al comunei Frîliug, judeţul Caraş-Severin) şi Băzăvan Dumitru (consilier local în Consiliul Local al comunei Malovăţ, judeţul Mehedinţi). Starea de incompatibilitate şi cea de conflict de interese au intervenit ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcţii şi calităţi, precum şi a adoptării unor decizii prin care s-a realizat un folos material pentru sine, soţ sau rudele sale de gradul I sau II.

ÎNCĂ UNUL LA CONSTANŢA Conform ANI, primarul comunei Ciocârlia, Traian Dragomir, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iunie 2008 - 27 martie 2013, întrucât a deţinut simultan funcţia de primar şi calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul „Dragomir Traian Întreprindere Familială“. „Chiar îmi făceam probleme că nu sunt şi eu băgat în seamă de ANI. Mă întrebam când voi intra şi eu în rândul primarilor incompatibili. Era chiar culmea să rămân singur în judeţul Constanţa fără dosar la ANI. În 2001 am făcut o întreprindere familială. Am intrat primar în 2004 şi am fost găsit incompatibil din 2008. Eu unul nu mai înţeleg cum funcţionează această instituţie şi nici legea după care se ghidează. Bineînţeles că voi contesta decizia inspectorilor de integritate şi mă voi adresa instanţei de judecată. Mă voi alătura astfel demersurilor celorlalţi colegi primari din judeţ care au aceleaşi probleme cu ANI”, a declarat primarul comunei Ciocârlia, Traian Dragomir.