Ani grei de închisoare pentru suspecţii din dosarul Bamburic

SENTINŢĂ. Magistraţii Tribunalului Constanţa au dat vineri sentinţa în procesul celor trei gălăţeni acuzaţi că au încercat să îl omoare pe omul de afaceri constănţean Liviu Bamburic, în noaptea de 17 ianuarie 2008. După doi ani de judecată, timp în care Daniel Dediu, Grigore Dănilă şi Dănuţ Maricel Mustaţă au fost arestaţi şi eliberaţi de trei ori de magistraţii constănţeni, instanţa i-a găsit vinovaţi de acuzaţiile aduse de procurori şi i-a condamnat la ani grei de închisoare. Mustaţă, cel suspectat că a apăsat pe trăgaci, a primit zece ani şi jumătate de detenţie, iar Dediu şi Dănilă, cei care au pus la cale atentatul comis asupra lui Bamburic, vor sta după gratii câte nouă ani. Hotărârea nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, în seara încercării de asasinare a lui Bamburic, cei trei gălăţeni au venit la Constanţa cu o maşină şi l-au asteptat pe omul de afaceri să ajungă acasă la prietena lui, din cartierul Tomis Nord. Anchetatorii spun că victima tentativei de omor ar fi încercat să intre în bloc pentru a se adăposti de rafala de gloanţe, însă nouă l-au nimerit în plin. Procurorii au stabilit că asasinatul a fost comandat de doi constănţeni, Dragoş Boştină şi Nicolae Purichia, parteneri de afaceri cu Bamburic, care au apelat la o grupare interlopă din Galaţi pentru a-l elimina pe Bamburic. Acesta din urmă a susţinut că s-a dorit uciderea lui din cauza unor tranzacţii cu terenuri pe care le-a făcut în zona Corbu, lângă Năvodari, cu intenţia de a înfiinţa o staţiune turistică pe malul Mării Negre. Cei trei gălăţeni l-au urmărit pe Bamburic mai multă vreme, pentru a-i cunoaşte obiceiurile, iar în noaptea de 17 ianuarie 2008, Mustaţă, Dediu şi Dănilă au trecut la atac.

ACUZAŢI DE BAMBURIC. Pe parcursul procesului, acuzaţii s-au declarat nevinovaţi, nevrând să dea nicio declaraţie în faţa instanţei. În schimb, Bamburic a ales să le povestească judecătorilor toată întâmplarea care l-a marcat pe viaţă. „Am avut toată seara senzaţia că sunt urmărit, iar când am vrut să intru în scara blocului prietenei mele, am văzut un bărbat cu gluga trasă pe frunte, care m-a împuşcat de mai multe ori în abdomen. Deşi eram căzut pe scările blocului, agresorul a continuat să tragă în mine, scopul lui fiind acela de a mă împuşca în cap, dar nu a reuşit!”, a spus Bamburic, care l-a indicat pe Mustaţă drept ucigaşul tocmit de partenerul lui de afaceri, Dragoş Boştină, să îl omoare. „Sunt convins că agresorul este Mustaţă. Îi recunosc privirea şi nu i-o voi uita niciodată!”, şi-a încheiat Bamburic declaraţia. Procurorii au reuşit să dezlege misterul tentativei de omor şi să dea de urma asasinilor cu ajutorul unui complice al gălăţenilor, Liviu Cristian Toager, care i-a denunţat. „Dediu mi-a propus să îl ajut să îl ucid pe un constănţean, nu am ştiut numele şi nici motivul pentru care îl vroia mort. M-a adus la Constanţa, mi-a dat o cagulă şi un pistol şi mi-a arătat maşina omului pe care trebuia să îl împuşc. Am crezut că e o glumă, dar Dediu era foarte serios şi nu am avut curaj să îl refuz. Am tras de timp, m-am eschivat şi Dediu m-a înlocuit cu Mustaţă. În ianuarie 2008, am venit cu Dediu, Mustaţă şi Dănilă la Constanţa, unde Mustaţă l-a împuşcat pe Bamburic, golind tot încărcătorul pistolului în el. Când a urcat în maşină, Mustaţă a întrebat dacă pistolul e bun pentru că, după ce a tras toate gloanţele, victima încă mai vorbea. Eu am aruncat arma în Dunăre, în drum spre Galaţi. Cred că Nicolae Purichia este cel care îi coordona mişcările lui Dediu şi îi spunea mereu la telefon ce să facă!”, a declarat Cristian Toager.