Îmi face impresia că, după apucături şi năravuri, ANI nu este o tipă serioasă. În ultima vreme, iese la agăţat, se zbenguie pe străzi ca o libelulă, fluieră, după refrenul de la “Cureaua lată”, în biserică, face bezele primarilor pesedişti, dîndu-şi vertiginos ochii peste cap, dansează “Nina, Nina, balerina”. De la o vreme încoace, îşi ghiceşte în boabe de Mazăre şi se ocupă cu magia neagră a fumigenelor de tot felul, ticluind dosare pe criterii politice. În fapt de seară, sărmana ANI bate drumul la Cotroceni, ca să se adape din puţul prezidenţial. Zgîndărită bine în amorul propriu, ANI iese la agăţat clientelă politică de calitate, presupusă marfă pentru ţepele tocite ale preşedintelui nostru drag, care veghează, ca un vultur pleşuv, ca traficul de tot felul să se desfăşoare în bună regulă pe drumul oaselor. Ca să ieşi la agăţat în termeni politici, e musai să parcurgi o etapă complexă de pregătire bazată în exclusivitate pe lupta de clasă. Ca atare, ANI, care ne numără banii, a căpătat reflexul Mazăre. Ca să reacţioneze prompt, e suficient să i se prezinte, color şi chiar alb-negru, un exemplar din fraţii Mazăre. Aţi văzut cum face ANI cînd este în călduri? E ca un buldog, gen Blaga, turbat. E în stare să sfîşie orice Mazăre care îi iese în cale! Din cauza exceselor consecutive ale bietei ANI, s-a dat interdicţie la mazăre în toate pieţele! Desigur, spre disperarea producătorilor particulari. ANI a ieşit la agăţat. Culmea dragostei la zero grade, vînează politicieni incompatibili în diverse situaţii. Acolo unde nu există un motiv serios, iese la interval cu nodul în papură. După ce ne-a aburit cu cazul Iorguş, lăsat în coadă de untură de peşte, a dat incompatibilitate la toţi fraţii Mazăre. Pentru ANI, nu-i aşa?, nu contează care-i Radu şi care e Mihai. Deşi se dă fată citită şi documentată, ANI s-a făcut de caterincă. Păi, tanti ANI, cu perdele de astea de fum vrei mata să ştergi urmele Elenei Udrea, care tocmai s-a cocoţat în vîrful corcoduşului? Sigur, PD-L înoată într-o mare jenă menajeră. Ridzi cade dintr-un copac cu pere mălăieţe. Elena Udrea se urcă în corcoduş şi strigă de acolo că nu se prezintă la comisia parlamentară de anchetă. “Nu mă dau, bre, jos din corcoduş!” Asistăm la o panaramă în toată regula. Ridzi, Pitzi şi cu Mitzi, eroine ale unui desen animat de lung metraj. Elita feminină a degringoladei pedeliste a fost întărită cu ANI, care are o misiune deosebit de importantă. Să mute atenţia opiniei publice către un alt subiect şi o ţintă falsă. L-am prins pe Mazăre că este incompatibil! În minutul doi, camerele de luat vederi s-au mutat pe chipul primarului, diagnosticat de ANI ca fiind incompatibil! Horă mare, ce mai, nenică! Să-l arestăm, să-l demitem! Ba nu, să-l punem să se demită singur pe motiv că-l cheamă Radu şi nu Mihai, după cum scrie în document. Bre, nu cumva şi-a falsificat în scăldătoare actul de naştere? Să-i facem părul permanent. Pînă la urmă, ameţită şi fardată, ANI a conchis: fie că se cheamă Radu sau Mihai, Mazăre este incompatibil cu Băsescu. Asta am reţinut eu din tot circul ăsta de doi lei. În tot acest timp, perioadă în care ANI învăţa, precum Tarzan, cine e Radu şi cine este Mihai, s-a derulat o adevărată dramă. Opinia publică a uitat de “sinistrata” Elena Udrea, reperată de elicopterul prezidenţial în corcoduşul în care s-a căţărat de teama comisiei de anchetă. Surprinzător, cît timp ANI a încercat să-l agaţe pe Mazăre, pozînd în instituţie fatală, toată lumea a vorbit despre Elena Udrea numai la trecut. Chiar şi Ludovic Orban, şeful comisiei cu pricina, a trecut de la cureaua lată, pe care o pregătise pentru domna blondă, la vorbe dulci ca-n Bucureşti! ANI, fată, hăi, pe cine mai ai tu în vizor?