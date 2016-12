Ani în plus de detenţie pentru înjunghierea soţiei

Obosită de numeroasele scandaluri pe care soţul ei, Cătălin Ciprian Barbu, de 30 de ani, din Mangalia, le provoca zilnic şi la care asistau cei trei copii ai lor, Andreea Liliana Barbu, de 22 de ani, s-a despărţit de acesta. Mai mult, pentru a se proteja de ieşirile violente ale bărbatului, tânăra a obţinut ordin de restricţie împotriva lui. Cu toate că ştia că nu are voie să se apropie de soţie şi de copii, Cătălin Barbu a ignorat interdicţia. Anul trecut, pe 2 iulie, în jurul orei 07.00, el a mers la locuinţa femeii şi a aşteptat ca aceasta să iasă din bloc. În momentul în care Andreea Barbu a apărut, bărbatul s-a apropiat de ea şi i-a cerut să-l lase să vadă copiii. Cei doi au început să se certe şi, nervos că nu este lăsat să intre în locuinţă, Cătălin Barbu şi-a pierdut cumpătul, a scos din buzunar un briceag şi şi-a înjunghiat soţia în zona lombară. Vecinii, care au asistat la agresiune, au sunat la 112 pentru a cere ajutor. Femeia rănită a fost transportată la spital, unde medicii i-au salvat viaţa. În timp ce soţia lui se lupta să supravieţuiască, Cătălin Barbu a mers singur la Poliţia Mangalia şi s-a predat. El le-a spus anchetatorilor că nu a vrut decât să o sperie pe soţia lui cu acel briceag, însă lucrurile au scăpat de sub control. „Am încercat să-i explic că vreau doar să mă lase să-mi văd copiii. Nici măcar nu ştiam că o voi vedea. Eu credeam că la ora aia va fi plecată la serviciu. Îmi era dor de copiii pe care ea îmi interzice să-i vizitez”, a susţinut Cătălin Barbu în faţa procurorilor. El a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor şi, ulterior, trimis în judecată. Instanţele constănţene l-au condamnat la şase ani şi nouă luni de închisoare, dar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a majorat pedeapsa la opt ani şi nouă luni de detenţie. În plus, bărbatul este obligat să-i plătească soţiei sale 10.000 de euro daune morale. Sentinţa este definitivă.