ANI, jucăria politică a puterii

Primarul municipiului Constanţa, Radu Mazăre, a declarat, ieri, că Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a început verificările la o cincime din licitaţiile organizate anul trecut de Primărie. “Aşa cum ne-am obişnuit în ultimii cinci ani, ne întâlnim pentru a vă spune ce noi jucării politice de opresiune mai au preşedintele Băsescu, Puterea; cum se mai joacă şi cum se mai distrează cu ele. Le-am spus şi le spun în continuare constănţenilor că nu am timp să le rezolv problemele pentru că trebuie să răspund şi să dau explicaţii câinilor politici ai lui Băsescu. De fapt, România este o panaramă de ţară. În loc să ne ocupăm de locuri de muncă, în loc să facem treabă, ne ocupăm de anchete şi de circ”, a declarat Mazăre. Potrivit lui Mazăre, pe lângă jucăria DNA, la modă este jucăria ANI, care, iniţial, a fost făcută pentru a controla rufele din dulapuri să vadă dacă sunt sau nu sunt murdare. “Bineînţeles, le controlează cu direcţie şi cu temă. De la averi, au ajuns să controleze toată Primăria. 20% din licitaţiile de anul trecut sunt cerute spre verificare de ANI. Vom trimite dosarele de licitaţii spre studio, ca să lingă domnii inspectori de la ANI, foaie cu foaie, cotor cu cotor, doar doar vor găsi vreo neregulă. Spuneam că este o panaramă de ţară, în care anchetele şi hărţuiala au ajuns la limita absurdului”, a afirmat Mazăre. Primarul susţine că, în noua solicitare a ANI, i se cer contracte care nici nu există, care nu au fost încheiate. “Se solicită cotractul pentru întreţinerea şi supravegherea fântânilor arteziene şi a bazinelor ornamentale. Primăria nu are aşa ceva. Ne cer acte ca să verifice un conflict de interese, al meu, în contractul încheiat cu Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România, care este o asociaţie nonprofit. Ne cer inclusiv caietele de sarcini. Ce treabă are ANI cu caietele de sarcini? Ne cer procesele verbale de achiziţie. Ni se mai cere să verifice contractul încheiat în 2009 cu firma Petroconst, care are ca obiect construcţia pasarelei din Mamaia, care nici măcar nu a fost construită”, a mai spus Mazăre. Mai mult decât atât, inspectorii ANI doresc să verifice şi licitaţia europeană de reabilitare a Căminului de Bătrâni, la care au participat reprezentanţii UE. “Cu asta se ocupă Puterea în România, cu hărţuire şi anchete. Nu se poate aşa ceva! Stăm şi urmărim cum Băsescu şi Boc conduc ţara catastrofal. Dacă nu ne ocupăm de treburile serioase din ţară, trebuie să facem panaramă”, a mai spus Mazăre. Potrivit primarului, actuala putere ar fi trebuit să fie mult mai preocupată de “ce dracu se întâmplă cu ţara asta”. “Este mai important ce simt oamenii în buzunar sau firmele care nu mai vând nimic sau ce o să simtă la vară Constanţa când o să o ducă “extrem de bine” cu turismul! Cred că aceste lucruri sunt mult mai importante decât faptul că se ceartă unul cu altul. Asta este apă de ploaie. Interesant este faptul că această criză nu mai există în alte ţări. Doar în România. Nu ştiu de cine este creată, dar ştiu cine este responsabil de menţinerea ei: cei care conduc ţara! Eu în lume nu am văzut această criză”, a concluzionat Mazăre.