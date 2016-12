Ani la rând, incidenţa sifilisului ne-a clasat în top!

Ani la rând, judeţul Constanţa a înregistrat o incidenţă foarte crescută în ceea ce priveşte cazurile de sifilis, situaţie care ne-a clasat în top la nivel de ţară, a declarat şeful Clinicii de Dermatologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Gheorghe Nicola. El a reamintim că, în 2001, erau semnalate nici mai mult, nici mai puţin de 1.053 de cazuri, din care la gravide 158 de cazuri, ceea ce însemna că cel puţin 158 de copii urmau să fie diagnosticaţi cu această boală. Şi de atunci cifra bolnavilor de sifilis fie a crescut, fie a scăzut. De ce o incidenţă atât de mare la Constanţa? Explicaţia a venit din partea medicului şef de secţie, dr. Nicola. „Raportările noastre au fost mereu corecte şi complete. Am încercat prin programele noastre să descoperim cât mai multe cazuri, să tratăm, dar şi să raportăm totul”, a declarat dr. Nicola. Şi în prezent modul de lucru s-a păstrat, dar de data aceasta indicatorul pentru judeţul Constanţa este unul confortabil, a apreciat medicul şef.

APROX. 330 DE CAZURI PE AN Anul trecut, un raport al Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile (ECDC) privind incidenţa bolilor cu transmitere sexuală ne clasa pe locul întâi în Europa la numărul infecţiilor de sifilis şi pe locul doi la numărul cazurilor de gonoree. Din 1990 şi până în 2009 s-au înregistrat 142.000 de cazuri de sifilis, la o diferenţă mare de următoarea clasată, respectiv Germania, care a înregistrat un total de 25.000 de cazuri. Şi totuşi, datele statistice arată că în România s-a înregistrat cea mai mare scădere a cazurilor (30%) din Europa, în intervalul 2006 - 2009. La Constanţa, în fiecare an, potrivit ultimelelor date, sunt depistate aproape 330 de noi cazuri de sifilis, judeţul nostru fiind, anul trecut, pe poziţia a şasea în clasamentul naţional. În urma numeroaselor cercetări a reieşit că sifilisul este mai răspândit în mediul urban decât în cel rural, explicaţia fiind că în oraşe se practică frecvent prostituţia. Nu o dată, la Clinica din Constanţa medicii au tratat prostituate, lista persoanelor cu care fetele au avut contact sexual fiind, aproape în toate cazurile, de ordinul zecilor. Netratată, boala poate avea un sfârşit dramatic. Medicii spun că infecţia cu sifilis are mai multe moduri de manifestare, în funcţie de perioada trecută din momentul infectării. Prima manifestare este apariţia şancrului (o leziune a pielii, de formă regulată, rotundă sau ovală, dură, nedureroasă - n.r.) şi mărirea în volum şi inflamarea ganglionilor limfatici. De cele mai multe ori, şancrul apare în zona genitală - vulvă şi penis.