ANI refuză să-şi accepte sfârşitul

Declarată ca fiind neconstituţională, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) continuă să spere că îşi va putea menţine postura de sperietoare politică pentru adversarii politici ai preşedintelui Traian Băsescu. Şeful ANI, Cătălin Macovei, a declarat, sâmbătă, că Agenţia are în lucru dosarele a peste 100 de parlamentari, precum şi mai multe dosare de foşti şi actuali miniştri, preşedinţi de consilii judeţene şi primari. Macovei a afirmat că există posibilitatea ca ANI să fi deranjat prea mult. “M-am gândit împreună cu colegii mei la această variantă şi ne gândeam, nu ştiu ce dosare am făcut, ... Sorina Plăcintă, Gheorghe Pogea, fostul ministru Eugen Nicolaescu, confiscare de la actualul senator PDL Oprea de la Iaşi, confiscare la fostul senator Brădişteanu. Împreună cu colegii mei ne gândeam oare care dintre cele 4.000 de dosare care sunt în lucru şi nu sunt finalizate este dosarul care ne-a creat această problemă. Nu am bănuieli\", a spus Macovei. Chiar dacă judecătorii Curţii Constituţionale a României (CCR) au afirmat că nu au primit vreo cerere privind verificarea vreunuia dintre ei, şeful ANI susţine că nu poate comenta investigaţii aflate pe rolul ANI, cu referire la posibila verificare a şapte judecători ai CCR şi a spus că, de vineri, declaraţiile de avere şi de interese ale judecătorilor au fost scoase de pe site, cu toate că decizia CCR nu este încă publicată în Monitorul Oficial. Şeful ANI a mai spus că, în opinia sa, legea de funcţionare a instituţiei nu conţine aspecte contradictorii, dar a subliniat că “sediul materiei”, controlului averilor demnitarilor, se află în mai multe acte normative, fapt ce a putut crea o oarecare confuzie care a fost reflectată în decizia CCR.