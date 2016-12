ANI şi jocurile politice

SESIZAREA, DOAR ÎN PRESĂ Luat în vizorul Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) pentru un posibil conflict de interese, ministrul delegat pentru Dialog Social în cadrul Ministerului Muncii, Liviu Pop, a anunţat, ieri, că va da în judecată ANI, după ce a constatat că această instituţie nu a depus o sesizare împotriva sa la Parchetul General. „În urma vizitei de ieri din proprie iniţiativă, am convingerea că am devenit ţinta jocurilor murdare duse în campania electorală. Încă o dovadă în plus că Agenţia se implică activ în campania electorală şi că faptele de care mă învinuiesc aceştia nu sunt adevărate. Toate aceste atacuri la adresa USL, manipularea electorilor prin dezinformări repetate şi vânătoarea membrilor cabinetului Ponta şi a candidaţilor USL la parlamentare sunt acţiuni de nepermis pentru o instituţie a statului ce ar trebui să fie apolitică”, a declarat Liviu Pop.

DOAR MINIŞTRI „CURAŢI” După ce a aflat de la televizor de acţiunea ANI împotriva a patru dintre miniştrii săi, premierul Victor Ponta a declarat că nu va mai numi niciun ministru care să aibă o hotărâre prin care este constatat incompatibil. „Deocamdată, există nişte acuzaţii şi acestea vor putea fi confirmate sau infirmate. Dacă sunt confirmate, niciunul dintre cei trei (Hellvig, Silaghi şi Pop - n.red) sau alţii nu vor mai face parte din Guvern”, a declarat premierul Ponta. Pe de altă parte, comentând vizita lui Pop la ANI, premierul a spus: „Deci, procedura legală este următoarea: sesizăm presa, sesizăm editorialiştii, după care, la un moment dat, nu ştiu când, vom sesiza şi... Deci, Pop, disciplinat, s-a dus la Parchet şi i s-a spus „Vă mulţumim, nu există nicio sesizare ANI împotriva dvs., duceţi-vă la ziare””, a spus Ponta.