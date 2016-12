După ce a dat rateuri în cazul Radu Mazăre, madam ANI (Agenţia Naţională de Integritate) face nani şi papă banii. Desigur, banii de la bugetul de stat! Din cauza săriturilor de la înălţime, precizez, în proba de dat cu fundul de pământ, şi-a tocit de-a binelea bucile. Înainte, pe tema incompatibilităţii primarului, stătea toată ziua cu poalele puse în cap, poziţie specifică instituţiilor care îi vânează pe “inamicii” prezidentului, şi arunca de zor cu noroi în presupusul “inculpat”! Din punct de vedere tactic, “pusul poalelor în cap” reprezintă metoda de bază prin care ANI, ca şi alte instituţii ale statului, face mult zgomot pentru nimic. ANI toacă banii. Având ca aşternut fondurile alocate pentru “prinderea” lui Mazăre de nas, agenţia cu pricina a dezvoltat perimetrele destinate jocului de-a hoţii şi vardiştii. S-a trecut, astfel, în pas alert, de la “Pua, pua”, un soi de îndemn obştesc, la ameninţări de genul “Cine nu e gata, bre, îl iau cu lopata”. Sub acest imbold, ANI a dat în patima vardiştilor, având o singură ţintă. Mai bine zis, ca să fim cât se poate de exacţi, o obsesie… Rezultatul investigaţiilor, în cazul Mazăre, echilibrează balanţa prafului de pe tobă din instituţia amintită, fiind vorba de singura ramură producătoare de ceva de la noi. Cât timp s-a ocupat de dosarul amintit, pentru care s-a şi opintit, ANI a înregistrat depăşiri de plan la două categorii esenţiale din grupa mare a produsului brut: praful de pe tobă şi potcoavele de cai morţi. În acest context, sub aripa lui Zeus, considerat, în mod eronat, ca fiind un mare jucător(!!), ANI şi-a diversificat obiectul de activitate. În prezent, sub semnul marilor înfăptuiri socialiste, alea care au scăpat miraculos printre degetele jefuitorilor de profesie, se pune un accent deosebit pe ramura producătoare de noduri în papură. Păcat că producţia realizată în acest domeniu nu contribuie cu nimic la creşterea PIB-ului! Nodurile care poartă antetul ANI stimulează reacţiile care ţin de politizarea unor dosare. Cine nu este pe placul Puterii, cum e şi cazul primarului de Constanţa, are de-a face cu tanti ANI, care te pisează să-şi justifice ea banii! Modelul aplicat de anchetă readuce în atenţie o mai veche invenţie miliţienească. În trecut, care nu se deosebeşte prea mult de ceea ce trăim astăzi, miliţienii îl cafteau pe iepuraş, încercând să-l determine să declare în scris că este mistreţ! Pesemne, în acea perioadă de tristă amintire, cadrele de nădejde erau obligate să raporteze instrumentarea unui număr cât mai mare de mistreţi, care, desigur, erau greu de prins. În locul lor, erau preferaţi iepuraşii, cunoscuţi ca fiind mari vitezişti… Astăzi, priorităţile sunt cu totul altele, fiind vizaţi adversarii politici. În special cei care fac valuri. Să nu credeţi că este chiar atât de simplu să faci valuri fără vânt! De aceea, Puterea stimulează uneori iniţiativele celor care, pentru a ieşi în faţă, ca să se afirme plenar, fac din iepuraş mistreţ şi din ţânţar armăsar. Dacă ar fi fost de rasă, ne-am fi scos din criză cu armăsarul pur arab… După ce a dat-o rău în bară cu dosarul Mazăre, ANI ar trebui să facă nani!