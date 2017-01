ANI verifică directorii CNADNR

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) s-a autosesizat şi a început verificarea averilor şi intereselor mai multor şefi ai Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), au declarat, ieri, surse din instituţia de control. \"Ne-am autosesizat în cazul mai multor persoane din conducerea CNADNR şi am deschis dosare de verificare. Am pornit anchetele în urma unor materiale de presă recente\", au declarat sursele ANI citate. În acest sens, directorul general al CNADNR, Dorina Tiron, a declarat că ANI este o instituţie care trebuie să verifice, precizând că se va supune controlului. \"Probabil că ne vor chema pe mine şi pe soţul meu să ne verifice conturile. Nici nu ştiu cum se verifică. Mai mult, de când sunt eu director general nu am făcut nicio angajare pe poziţii de directori, iar cei care deţin în prezent aceste funcţii erau deja angajaţi când am venit eu la conducerea CNADNR\", a precizat directorul general al CNADNR.