ANI vrea să-l scoată pe Petre Roman din Parlament

17:44:39 / 13 Ianuarie 2015

Tradatorii n-au lege

In general dupa 1989, tradatorii,escrocii,mafiotii,jigodiile care au distrus, nenorcit si aruncat tara in INAPOIERE cu 100 de ani,a aplicat un GENOCID zi de zi poporului roman,pe care l-a umilit in fata STRAINILOR- PAGANI si l-a fugarit din propria tara pentru a deveni ei PROPIETARI si STAPANI , inclusiv IMPUSCAND in ziua de CRACIUN pe CEAUSESCU au fost declarati in Dec.89 = REVOLUTIONARI= Iata ca un astfel de SMECHER, SNAPAN, si CRIMINAL este si acest P... ROMAN care in dec.89 vedea ROMANIA ca un'MORMAN de FIER VECHI de unde pana astazi 2015, inrtadevar din Romania nu a mai ramas nici fier vechi; TOTUL sa vandut si FURAT., Nu vedeti cum acest FANARIOT fuge din partid in partid si lauda pe cei de-la putere ca doar , doar o capata noi PRIVILEGII,. Scest individ pentru ROMANIA si ROMANI este SATANA, stropitil cu aghiazma si tamaie si fugiti de el,. Toata ziua este pe ecranul posturilor de televizor si observ cum cu nerusinare admite ca sa i-se adreseze atat cei din platou cat si MEDIATORI cu apelitivul de; domnule prim ministru., Cata nesimtire si lipsa de respect pentru aceasta denumire a functie.,Acest DESTRABALAT trebue sa ajunga in puscarie ca a pus la cale IMPUSCAREA familiei CEAUSESCU si a SUBMINAT INTRAGA ECONOMIE ROMANEASCA, Cu un asemenea SPECIMEN si multi, multi alti tradatori tot ce a mai ramas din obiditul popor roman se va chinui de moarte pana cand nu ne vom trezi din somnul mortii impus de strainii tarii., Va rog evitati sa-l mai pomeniti prin presa ca eu inchid televizorul daca apare in platou., Alaturi de basescu, acest roman este cel mai mare DIVERSIONIST,tinut in inalte facultati din Franta unde a invatat inalta meserie de TRADATOR,.