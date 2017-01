ANIF este pregătită de irigaţii pe 800.000 de hectare de terenuri agricole

Dacă 2007 a fost cel mai călduros an din ultimul secol în România, lipsa precipitaţiilor din această primăvară ar putea lovi şi mai puternic în agricultura naţională. Avînd în vedere că seceta prelungită ar distruge zeci de mii de fermieri din toată ţara, autorităţile sînt pregătite să întindă o mînă de ajutor şi agricultorilor care nu şi-au asigurat culturile. Cea mai la îndemînă soluţie pentru salvarea recoltei este reprezentată de un sistem de irigaţii performant, lucru greu de realizat din cauza faptului că cel care a funcţionat în România pînă în 1989 nu mai există. Pentru a evita situaţiile în care producătorii agricoli au recurs la gesturi disperate pentru a-şi salva culturile, Administraţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) şi-a mărit capacitatea sistemelor de irigaţii care pot acţiona pe terenurile agricole, însă acestea nu pot acoperi mai mult de 800.000 de hectare. „Suprafaţa contractată pentru irigaţii, în acest an, a depăşit 477.000 hectare, fiind cu aproape 45% mai mare decît în 2007. Estimăm că vom iriga mai mult deoarece vor exista, în mod sigur, contracte sezoniere pentru furnizarea apei de irigaţii, întrucît au fost deja anunţate perioade de secetă. În acest sens, aşteptăm solicitări din partea producătorilor agricoli”, a declarat directorul general al ANIF, Nicolae Mărăcine. Pe parcursul anului trecut, ANIF a irigat 330.000 de hectare, o singură udare, dar suprafaţa cumulată a depăşit 600.000 de hectare, pentru că au fost aplicate mai multe udări pe acelaşi teren. Directorul general al ANIF a precizat că, la ora actuală, sistemul de irigaţii poate intra în funcţiune începînd cu 26 martie, iar în unele zone din 15 aprilie. “În prezent, încercăm să finalizăm lucrările de urgenţă la infrastructura de irigaţii în 24 de staţii de pompare pentru a putea acoperi solicitările din contractele încheiate pînă la finele lunii ianuarie. Am reuşit să obţinem desfăşurarea unei proceduri de achiziţii fără anunţ pentru a putea demara cît mai repede lucrările pe unităţile de urgenţă”, a subliniat Mărăcine. La ora actuală, în România există în jur de 380 de organizaţii ale utilizatorilor de apă care au preluat în administrare infrastructura de irigaţii de pe un milion de hectare de teren agricol. În ceea ce priveşte tarifele de livrare a apei practicate de ANIF, acestea se vor majora cu 5% în 2008, fiind cuprinse între 3 şi 1.400 lei pe mia de metri cubi de apă livrată.