Animal X - „Nisip purtat de vînt”

După ce, de curînd, şi-a schimbat casa de producţie, trupa „Animal X” s-a apucat de lucru şi a finalizat, deja, un nou clip. Componenţii trupei au filmat, zilele trecute, un videoclip pentru primul single extras de pe „Sîmbure de drac”, noul album al grupului. Piesa care beneficiază de clip se numeşte „Nisip purtat de vînt” şi este singura baladă inclusă pe cel mai proaspăt material discografic semnat de către cei şase componenţi ai formaţiei.

Filmările au durat mai bine de 12 ore şi s-au desfăşurat în două locaţii din capitală. Videoclipul urmăreşte două planuri, unul al trupei, celălalt al unui cuplu şi, la fel ca şi piesa, clipul simbolizează singurătatea şi dezarmarea în faţa iubirii, încercările repetate şi zbuciumul unui tînăr care îşi caută dragostea. „Am avut parte, din fericire, de o filmare relaxantă. Nu am schimbat locaţii, nu am jucat roluri, am fost noi înşine, exact ca pe scenă. Avem încredere că videoclipul va completa perfect piesa Nisip purtat de vînt”, au mărturisit componenţii grupului.

La fel ca şi pentru clipul anterior, „Animal X” a ales să lucreze cu Hypno, unul dintre cei mai talentaţi regizori din România.