“Animal X” a ajuns la... maturitate

În urmă cu aprox. 10 ani, pe piaţa muzicală autohtonă se lansa o nouă trupă de tineri, cu tunsori nonconformiste, cu un stil muzical încă neabordat pînă atunci în România, breakdance. Trupa “Animal X” a devenit, într-un timp foarte scurt, cunoscută, dar şi foarte apreciată de public, mai ales de cel tînăr, piesa “N-am crezut”, care a dat şi numele primului material discografic al formaţiei, ajungînd rapid pe primele poziţii în topurile de specialitate autohtone.

După aprox. 10 ani, Vierme, Hienă şi Şopîrlă şi-au schimabat formula de scenă, acest lucru devenind firesc pentru cei trei artişti. “Schimbarea formulei trupei era următorul pas pe care trebuia să îl facem, am ajuns la formula de şase persoane deoarece am vrut să cîntăm live”, a mărturisit Alex, unul dintre membrii formaţiei. Deşi o schimabare de acest gen poate impresiona şi într-un mod neplăcut fanii trupei, artiştii au avut încredere în ei şi în noul stil abordat de “Animal X”. ”Oricui îi este teamă cînd face o schimbare de acest fel, dar am încredere că va fi O.K.”, a mai spus Alex.