„Animal X” a compus o piesă specială pentru Premiile MTV România 2007

Trupa „Animal X” va prezenta, în premieră, pe data de 10 mai, la Premiile muzicale MTV România 2007, care se vor desfăşura, în acest an, la Sibiu, o piesă special compusă pentru acest eveniment. Melodia se intitulează „R.A.I” şi este scrisă în stilul alternativ, care a fost adoptat de formaţia „Animal X” în ultimul an pe albumele „Derbedei” şi „Best of (until now)” .

În plus, formaţia este şi nominalizată la categoria „Best Alternative”. În plus, tot la Premiile MTV de la Sibiu, Loredana va cînta o melodie, în premieră, pe care o va interpreta în duet cu ea însăşi, cu vocea ei de cînd avea trei ani, iar trupa „Heaven” a pregătit un moment special, prin care îl va comemora pe maestrul Gil Dobrică, decedat în aprilie.

Premiile MTV România 2007, al căror invitat special va fi cîntăreţul Sean Paul, vor fi decernate la Sibiu, pe 10 mai. Biletele se pot cumpăra numai de la Sibiu, iar preţul variază în funcţie de poziţionarea în Piaţa Mare şi de facilităţile pe care le oferă locul.