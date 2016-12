Animale furate

ÎNDRĂZNEALĂ IEŞITĂ DIN COMUN Trei tineri din localitatea constănţeană Movila Verde sunt cercetaţi de oamenii legii după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au furat din gospodăriile unor localnici două vaci, o capră şi un porc. Culmea tupeului, indivizii au sacrificat animalele chiar în curţile păgubiţilor, fără să le fie teamă că ar putea fi văzuţi sau auziţi. Oamenii legii spun că cei trei suspecţi au acţionat la adăpostul întunericului. Aceştia au ales trei gospodării de la marginea localităţii Movila Verde şi au dat dovadă de o îndrăzneală ieşită din comun. După ce au pătruns în curţile oamenilor, au ucis animalele. Apoi au cărat carcasele până la o căruţă şi le-au transportat la o casă părăsită, unde le-au ascuns în beci. Aveau de gând, spun anchetatorii, să le lase acolo peste noapte şi să le ducă acasă abia a doua zi. „Am în curte două becuri care stau aprinse toată noaptea, dar şi două neoane. E lumină ca pe timpul zilei, dar treaba asta nu i-a intimidat absolut deloc. Am mai mulţi câini, însă nici asta nu i-a speriat. Au intrat pur şi simplu şi au omorât porcul chiar în cocină. Am găsit nişte dâre de sânge care arată pe unde l-au cărat. Vreau să vă spun că îmi păzesc porcii de aproape două săptămâni. Mă aşteptam la aşa ceva. Am reuşit să vând doi dintre ei şi mai aveam doi. Unul pe care îl păstram ca să-l tăiem de Crăciun şi cel pe care l-au furat ei, care avea în jur de 50 de kilograme”, a declarat Brânduşa Toma, una dintre victimele celor trei hoţi.

URMĂRIT Niciunul dintre proprietari nu i-a auzit pe hoţi. „Au venit seara şi mi-au tăiat capra chiar în grajd. Vreau să vă spun că nu am auzit nimic şi am şi câini care îmi păzesc curtea”, a povestit un alt păgubit. La scurt timp după ce au fost alertaţi, lucrătorii Secţiei 9 de Poliţie Rurală Chirnogeni au reuşit să dea de urma celor trei indivizi. Pe doi dintre ei, Marian Ciobanu şi Radu Balea, i-au reţinut pentru audieri, însă al treilea, Gheorghe Balea, a dispărut de la domiciliu şi a fost dat în urmărire generală. Localnicii şi poliţiştii au descoperit şi locul în care ascunseseră hoţii animalele sacrificate. „Am observat urmele unei căruţe. Am mers după ele şi am ajuns exact acolo unde trebuia. La o casă abandonată de la marginea satului, acolo unde duseseră carnea”, a declarat proprietarul bovinelor furate. Cu toate că şi-au luat carnea acasă, oamenii spun că se tem acum să o mănânce, după ce a fost aruncată în ţărână de cei trei indivizi. Ieri după-amiază, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au formulat pe numele celor doi suspecţi reţinuţi propuneri de arestare preventivă pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, dar magistraţii au emis mandat de 29 de zile doar pe numele lui Marian Ciobanu, Radu Balea urmând să fie cercetat în stare de libertate.