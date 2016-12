Animalele de companie, benefice pentru sănătate

Câinele este cel mai bun prieten al omului şi... al sănătăţii acestuia, cel puţin aşa indică un studiu american! Proprietarii de animale domestice ar fi mai sănătoşi şi mai fericiţi decât persoanele care nu au. După cercetări desfăşurate în trei etape, psihologii universităţilor din Saint-Louis şi Miami au ajuns la concluzia că animalele de companie au efecte pozitive asupra vieţii proprietarilor lor.

Chiar dacă descoperirea nu este o surpriză, oamenii de ştiinţă au analizat în detaliu ce impact fizic şi psihic au câinii, pisicile şi alte animale asupra celor care le deţin. În acest scop, au efectuat mai multe experienţe. În primul rând, au invitat 217 persoane, bărbaţi şi femei, să răspundă la câteva chestionare, pentru a evalua elementele care diferenţiază o persoană care are animale de companie de alta care nu are. S-a constatat că proprietarii de animale de companie se simt mai bine decât ceilalţi. În afară de faptul că întăreşte la proprietari respectul de sine, animalele constituie şi un sprijin social când stăpânul lor are nevoie de aşa ceva. Aceste rezultate aduc proba tangibilă că animalele au un impact deosebit de pozitiv asupra vieţii stăpânilor lor, atât pe plan psihic, cât şi fizic, având şi rolul unui important sprijin social.