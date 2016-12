Animalele din Dobrogea, condamnate la suferinţă

De la începutul anului şi până în prezent, echipa Societăţii de Explorări Oceanografice şi Protecţie a Mediului Marin (SEOPMM) „Oceanic Club” a identificat şi a ridicat de pe plajele litoralului românesc peste o sută de cadavre de delfini. Majoritatea mamiferelor se aflau în stare avansată de putrefacţie, reprezentând focare de infecţie şi punând în pericol siguranţa turiştilor, ridicarea lor fiind o măsură obligatorie. De asemenea, Echipajul de Intervenţie şi Salvare a Animalelor Sălbatice Aflate în Dificultate (EISASD), înfiinţat de “Oceanic Club” în aprilie 2011, a intervenit pentru 408 cazuri dintre care 371 pescăruşi, doi arici, opt ţestoase dobrogene, trei berze, trei şoareci comuni, un vânturel, trei pui de marsuin eşuaţi, un stârc pitic, şapte cormorani mari, un pelican comun, o pereche de raţe cu cap verde şi patru pui, un pui de lăcar şi un pui de cuc. “În timpul activităţilor desfăşurate pentru salvarea delfinilor din ultimii ani, primeam mesaje şi pentru salvarea altor animale. Astfel, ne-a venit ideea să înfiinţăm EISASD. Plecând de la numărul mesajelor pe care le primeam am estimat că vom interveni pentru 60-70 cazuri pe an, prevăzând cheltuieli de maximum 8.000 lei, însă am intervenit pentru 400 de cazuri. În primele cinci luni de la lansare am ajuns să cheltuim 20.000 lei. În plus, capacitatea centrului improvizat în acest scop este depăşită”, a declarat directorul coordonator al SEOPMM Oceanic Club, Răzvan Popescu – Mirceni. El a adăugat că numărul mare de cazuri faţă de cel estimat şi imposibilitatea identificării unor resurse suplimentare pentru a întreţine funcţionarea acestei structuri i-a determinat ca, de ieri, să suspende temporar activitatea de intervenţie în teren a echipajului, precum şi preluarea de noi cazuri. „Ne pare foarte rău că trebuie să luăm această decizie”, spune directorul.

CAZURI MISTERIOASE În cele cinci luni de activitate, organizaţiei i-au fost semnalaţi 371 pescăruşi căzuţi la pământ care nu mai puteau să zboare. “Echipajul nostru a tras primul semnal de alarmă în cazul numărului mare de pescăruşi în stare de agonie din această vară, demarând, în parteneriat cu Direcţia Sanitară Veterinară Constanţa, procedurile pentru stabilirea cauzelor care au dus la apariţia acestui fenomen. Încă nu s-a reuşit stabilirea cauzei, dar continuăm să depunem eforturi susţinute în această direcţie”, a adăugat Popescu – Mirceni.

SĂ SALVĂM NATURA! Cel mai frumos şi cel mai pur spaţiu de care omul se bucură fără să fi oferit nimic în schimb este mediul înconjurător. Prea multe companii au distrus natura şi prea mulţi oameni sunt cei care o distrug individual, din neglijenţă, puţin câte puţin, apreciază specialiştii. În mod direct sau indirect, de pe urma catastrofelor provocate de om au de suferit şi animalele. Pentru a contrabalansa acest dezechilibru, iubitorii de natură îşi dedică viaţa pentru conservarea speciilor. Au trecut trei ani de când “Oceanic Club” nu s-a mai confruntat cu situaţia de a întrerupe activităţile de salvare din lipsa resurselor. “Am început să batem din poartă în poartă, la companii mari, şi avem promisiuni de sponsorizare, însă din ianuarie. Avem nevoie în principiu de combustibil şi medicaţie veterinară. Le mulţumim tuturor celor care nu au rămas indiferenţi şi ne-au apelat pentru a solicita intervenţia echipajului nostru. Am înregistrat 286 de apeluri în cinci luni, ceea ce ne motivează şi ne bucură la gândul că în România sunt mulţi aceia care ar putea fi gata să facă ceva”, a mai spus Popescu – Mirceni.

Companiile cât şi persoanele iubitoare de animale care preţuiesc natura şi militează pentru echilibrul mediului înconjurător pot face o donaţie cât de mică contactând numărul echipajului de intervenţie “Oceanic Club” - 0744 507 709 sau trimiţând un e-mail la adresa club@oceanic.ro.

“Din fericire, acum trei ani am găsit un sponsor în scurt timp, care a preluat în custodie proiectul timp de doi ani. Acum colaborăm cu acelaşi sponsor, dar pe alte proiecte. S-a dovedit a fi un parteneriat statornic”, a mai spus Popescu – Mirceni. În prezent, EISASD mai dispune de o rezervă de 350 lei, pe care o păstreză pentru situaţia în care ar trebui să intervină în vederea salvării unor specii puternic ameninţate din Dobrogea. Banii ar fi suficienţi pentru combustibil, dacă ar apărea un caz în nordul Dobrogei, de exemplu.