Animalele sînt abuzate în fermele de blană din Norvegia

Cîteva ferme de blană din Norvegia au fost acuzate de activiştii pentru drepturile animalelor că nu fac nimic pentru a evita rănirea reciprocă a animalelor şi nici pentru animalele deja rănite. Organizaţia Network for Animal Freedom a filmat în secret zeci de ferme de blană şi a descoperit abuzuri la 45 de ferme de vulpi şi nurci. ”Am văzut violări clare ale legilor pentru bunăstarea animelelor la toate fermele pe care le-am vizitat”, a declarat Per Arne Toellefsen, reprezentant al organizaţiei Network for Animal Freedom. Acesta a explicat că animalele stresate de cuştile prea mici se atacă între ele şi îşi rănesc de multe ori puii. Ministrul norvegian al Agriculturii, Lars Peder Brekk, a afirmat că o evaluare amplă a fermelor de blană, desfăşurată în luna iunie, a arătat că nu există motive pentru urmărirea penală a acestora, iar condiţiile au fost satisfăcătoare.

Membrii organizaţiei Network for Animal Freedom afirmă că animalele care au suferit leziuni trebuie să fie tratate de un veterinar sau omorîte pe loc, pentru ca ele să nu sufere în zadar, dacă rănile sînt prea grave. Cele mai comune răni descoperite la fermele monitorizate au fost pierderea unui membru, a urechilor sau a cozii. Norvegia are circa 330 de ferme de animale.