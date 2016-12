Animalul politic (II)

Voi încerca să închei astăzi ideea începută ieri. De cînd ţin această rubrică, este pentru prima oară cînd am nevoie de două editoriale consecutive pentru acelaşi subiect, a cărui dezvoltare jurnalistică nu încape într-un singur episod. Cu alte cuvinte, mă pot număra şi eu printre ziariştii păcăliţi de Traian Băsescu şi veţi înţelege imediat de ce gîndesc în acest fel.

Ca idee, noţiunea de „animal politic” suportă mai multe definiţii sau sensuri alegorice. Nu îmi mai aduc aminte cine i-a pus această poreclă, dar ea datează de cîţiva ani şi i se potriveşte actualului preşedinte ca o mănuşă. Eu voi încerca o scurtă analogie metaforică şi chiar „zoologică”… Pe scurt, există anumite specii de vietăţi, indiferent dacă este vorba de mamifere, vietăţi subacvatice sau insecte, care, atunci cînd sînt atacate ori deranjate de altă fiinţă, se apără altfel decît un tigru sau un leu, adică sar la beregata duşmanului cu colţii, deoarece nu au o asemenea posibilitate. Spre deosebire de oameni, astfel de fiinţe vii reacţionează instinctiv, însă această, hai să zicem aşa, „infirmitate anatomică” a unor asemenea fiinţe trădează, mutatis mutandis, o trăsătură „de caracter” ce seamănă cu cea omenească, numită laşitate. Altfel spus, ariciul se face covrig, ca să nu poată fi muşcat, sepia are nişte glande care secretă un fel de „cerneală”, dacă mai ţineţi minte de la şcoală, care o ajută să se ascundă, sconcsul începe să miroasă îngrozitor, îndepărtînd în acest fel orice duşman, iar cameleonul îşi schimbă culoarea, pentru a nu fi văzut de viitoarea victimă. Ar mai fi exemplele păianjenului, care îşi prinde în plasă insectele pe care le devorează sau răbdarea crocodilului, ce poate aştepta, ascuns în apă, doar cu ochii afară, pînă cînd este suficient de aproape ca să atace victima. Ultimele trei exemple, anume cameleonul, păianjenul şi crocodilul, se deosebesc de primele trei, prin faptul că aceste fiinţe se ascund ori îşi disimulează atacul, transformîndu-l într-o capcană…

„Animalul politic” Traian Băsescu are caracteristicile tuturor vietăţilor enumerate anterior. Dacă îl ataci frontal şi cu argumente, se apără ca un arici, dacă îl pui în dificultate, cum a fost cazul averii familiei sale, se ascunde ca sepia, pe foştii colaboratori îi îndepărtează ca sconcsul, ori îi păcăleşte precum cameleonul, pe alegători îi prinde în plasă, ca păianjenul, iar pe duşmani îi aşteaptă la cotitură, cu răbdarea ucigaşă a crocodilului. Adică este şi laş, dar şi feroce, în acelaşi timp.

Dar, „animalul politic” Traian Băsescu mai are şi metoda, specifică doar speciei umane, de a arunca pe piaţă tot felul de cacealmale, care ridică perdele de fum în faţa votanţilor şi îl pun doar pe el în fason. Nu am spaţiu să vă exemplific cu fiecare declaraţie dintre cele care au făcut vîlvă în ultima vreme. În clipa de faţă, pentru că şi-a pus toată presa în cap şi vede că scade în sondaje, face tot posibilul să rămînă în centrul atenţiei şi pe prima pagină a ziarelor. Iată de ce spuneam la început că mă număr şi eu printre cei păcăliţi! I-am dedicat două editoriale, exagerînd importanţa sa… În această logică se înscrie ceea ce am numit ieri debutul neoficial şi neconstituţional de campanie al preşedintelui. Numai că din această combinaţie între arici, cameleon, sconcs şi crocodil, să zicem, a rezultat, de fapt, pentru cine este atent, o struţo-cămilă politicianistă care scoate panglici demagogice! Traian Băsescu nu ştie să moară politic ca un leu, ci strivit ca un păianjen, căruia i s-a rupt plasa…